Ребенок умер рядом с уснувшей матерью в Костанайской области

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 12 апр — Sputnik. В поселке Сарыколь в Костанайской области женщина, проснувшись, обнаружила рядом бездыханное тело своего ребенка.

Инцидент произошел утром 5 апреля. Около девяти часов в Сарыкольский РОВД поступило сообщение о том, что в доме в поселке Сарыколь обнаружено тело грудного ребенка.

Как сообщили «Алау» в департаменте внутренних дел области, 28-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покормила грудью пятимесячного ребенка и уснула. Проснувшись утром, женщина обнаружила, что ребенок мертв.