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17:59 (мск), источник: Sputniknews.kz

Ребенок умер рядом с уснувшей матерью в Костанайской области

Полицейские выяснили, что женщина в нетрезвом состоянии покормила младенца и уснула рядом с ним.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 12 апр — Sputnik. В поселке Сарыколь в Костанайской области женщина, проснувшись, обнаружила рядом бездыханное тело своего ребенка.

Инцидент произошел утром 5 апреля. Около девяти часов в Сарыкольский РОВД поступило сообщение о том, что в доме в поселке Сарыколь обнаружено тело грудного ребенка.

Как сообщили «Алау» в департаменте внутренних дел области, 28-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покормила грудью пятимесячного ребенка и уснула. Проснувшись утром, женщина обнаружила, что ребенок мертв.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 104 УК РК «Причинение смерти по неосторожности».

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