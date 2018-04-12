Дерзкий побег: обвиняемый сбежал из-под конвоя в Бресте

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Бреста, который сбежал из-под конвоя, сообщили в УСК по Брестской области.

Обвиняемый в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, был помещен на лечение в больницу. Возле палаты, где он находился, был выставлен конвой.

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«Он был доставлен в стационар больницы на лечение, находился под стражей. Через пять суток, вечером он сбежал», — рассказал Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По факту побега возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 413 Уголовного кодекса Беларуси.

Представитель СК отметил, что ранее в отношении жителя Бреста 1991 года рождения были возбуждены уголовные дела по ч.2,3 ст. 328 (незаконный оборот наркотиков, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) Уголовного кодекса Беларуси.