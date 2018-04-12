Два работника минской СТО совершили ДТП на автомобиле клиентки

Владелица автомобиля «Фольксваген Гольф» оставила его на автомойке по улице Ольшевского для комплексной уборки салона. Утром ей позвонили сотрудники Госавтоинспекции и сообщили, что машина попала в ДТП.

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Два работника станции технического обслуживания после работы решили выпить. Когда алкоголь закончился, они в машине клиентки в нетрезвом состоянии поехали в магазин, расположенный по улице Кальварийской. На обратном пути управлять машиной решил второй рабочий, который также был в состоянии опьянения. На улице Бирюзова он совершил ДТП, столкнувшись с припаркованным у дороги автомобилем. После инцидента виновники скрылись с места происшествия.

К осмотру автомобиля привлекались специалисты Фрунзенского (города Минска) районного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. Они изъяли следы и объекты для экспертных исследований. Также проведена фотофиксация повреждений на автомобиле.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по факту угона транспортного средства и управления им в состоянии опьянения.