Мосгорсуд оставил в силе тюремный срок Улюкаеву
Суд отклонил жалобы защиты на приговор
Суд отклонил жалобы защиты на приговор
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Вступил в силу обвинительный приговор бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, который получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в 130 млн рублей за получение взятки в $2 млн, передает корреспондент ТАСС из Мосгорсуда.
Апелляционная коллегия сняла с Улюкаева ограничение на занятие государственных должностей в течение восьми лет после выхода из колонии. «В остальной части приговор суда первой инстанции оставить без изменений», — говорится в решении суда.
Мосгорсуд отклонил жалобы защиты на приговор Алексею Улюкаеву по делу о взятке.
Защита
«Конечно, мы обжалуем данное решение в кассации», — сказала ТАСС адвокат Улюкаева Дареджан Квеидзе.
Жалобу защиты на приговор суд отклонил. Приговор, согласно которому Улюкаев получил 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 130 млн рублей за взятку в 2 млн долларов, вступил в законную силу.
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