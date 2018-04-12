Мосгорсуд оставил в силе тюремный срок Улюкаеву

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Вступил в силу обвинительный приговор бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, который получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в 130 млн рублей за получение взятки в $2 млн, передает корреспондент ТАСС из Мосгорсуда.

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Апелляционная коллегия сняла с Улюкаева ограничение на занятие государственных должностей в течение восьми лет после выхода из колонии. «В остальной части приговор суда первой инстанции оставить без изменений», — говорится в решении суда.

Мосгорсуд отклонил жалобы защиты на приговор Алексею Улюкаеву по делу о взятке.

Защита экс-главы Минэкономразвития обжалует решение Мосгорсуда в кассационной инстанции.

«Конечно, мы обжалуем данное решение в кассации», — сказала ТАСС адвокат Улюкаева Дареджан Квеидзе.