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18:44 (мск), источник: РИА Новости

Минздрав уточнил число пострадавших при ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В ДТП в Пушкинском районе пострадали 13 человек, в том числе 8 детей, госпитализированы 9, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«В результате ДТП в Пушкинском районе пострадали 13 человек, в том числе 8 детей. Госпитализированы 9 человек, в том числе 7 детей и 2 взрослых. Они доставлены в Пушкинскую районную больницу», — цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

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