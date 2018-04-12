Минздрав уточнил число пострадавших при ДТП в Подмосковье

«В результате ДТП в Пушкинском районе пострадали 13 человек, в том числе 8 детей. Госпитализированы 9 человек, в том числе 7 детей и 2 взрослых. Они доставлены в Пушкинскую районную больницу», — цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.