Публикуем список пострадавших детей в жуткой аварии с автобусом в Подмосковье: https://t.co/TiA0crsnx8 pic.twitter.com/fium8viGsc— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 12 апреля 2018 г.
Минздрав уточнил число пострадавших при ДТП в Подмосковье
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В ДТП в Пушкинском районе пострадали 13 человек, в том числе 8 детей, госпитализированы 9, сообщает
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