В Воронеже волонтёры вышли на поиски исчезнувшего 77-летнего старика

В Воронеже волонтёры в четверг, 12 апреля, вышли искать 77-летнего Владимира Петухова. Сбор добровольцев был назначен на 18 часов у гипермаркета «Линия» на улице Перевёрткина. Дедушка ушёл из дома в домашних тапочках 12 апреля. Пенсионер нуждается в медицинской помощи, поэтому важно найти его как можно скорее.

Рост Владимира Ивановича 178 см, он худощавого телосложения. Дедушка одет в зелёный свитер и тёмно-синие джинсы. У него короткие седые волосы. Всех, кто может поучаствовать в поисках, просят позвонить инфоргу Натальи 8 903 654 20 06 или старшему на месте поисков 8 920 448 33 01.