В Воронеже волонтёры вышли на поиски исчезнувшего 77-летнего старика
Дедушка может нуждаться в медицинской помощи.
Дедушка может нуждаться в медицинской помощи.
В Воронеже волонтёры в четверг, 12 апреля, вышли искать 77-летнего Владимира Петухова. Сбор добровольцев был назначен на 18 часов у гипермаркета «Линия» на улице Перевёрткина. Дедушка ушёл из дома в домашних тапочках 12 апреля. Пенсионер нуждается в медицинской помощи, поэтому важно найти его как можно скорее.
Рост Владимира Ивановича 178 см, он худощавого телосложения. Дедушка одет в зелёный свитер и
Тех, кто видел Владимира Петухова, просят позвонить на «горячую линию» поисковиков 8 800 700 54 52 или по номеру 112.
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