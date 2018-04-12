В Шымкенте во время занятий скончался курсант военной школы-интерната
Курсант военной
Курсант военной
Как сообщает издание, по неподтвержденным данным, трагедия произошла во время занятий по физподготовке.
На территорию школы прибыли работники полиции и прокуратуры. Один из офицеров военной школы подтвердил смерть молодого парня.
«Мы сейчас не можем комментировать случившееся, на территории школы идут следственные мероприятия. Мы просим пока не снимать. Как будет возможность мы вам сообщим. Только после экспертизы медиков можно будет говорить о причинах смерти», — прокомментировал один из офицеров.
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