В Шымкенте во время занятий скончался курсант военной школы-интерната

«Мы сейчас не можем комментировать случившееся, на территории школы идут следственные мероприятия. Мы просим пока не снимать. Как будет возможность мы вам сообщим. Только после экспертизы медиков можно будет говорить о причинах смерти», — прокомментировал один из офицеров.