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19:21 (мск), источник: Newtimes.kz

В Шымкенте во время занятий скончался курсант военной школы-интерната

Курсант военной школы-интерната имени Сабира Рахимова, 2002 года рождения, скончался сегодня на территории учебного заведения, передает tvk-uko.kz.

Как сообщает издание, по неподтвержденным данным, трагедия произошла во время занятий по физподготовке.

На территорию школы прибыли работники полиции и прокуратуры. Один из офицеров военной школы подтвердил смерть молодого парня.

«Мы сейчас не можем комментировать случившееся, на территории школы идут следственные мероприятия. Мы просим пока не снимать. Как будет возможность мы вам сообщим. Только после экспертизы медиков можно будет говорить о причинах смерти», — прокомментировал один из офицеров.

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