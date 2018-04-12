Выдали санкцию на арест начальника миграционной службы ЮКО

«Сегодня в Аль-Фарабийском районном суде рассмотрено ходатайство следователя ДКНБ ЮКО об избрании меры пресечения в отношении начальника миграционной полиции ДВД ЮКО. Постановлением районного суда в отношении начальника миграционной полиции Тулегенулы Нурдаулет была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. При этом суд учёл, что данное преступление относится к тяжким», — сказал судья Аль-Фарабийского районного суда Сабит Туреханов.