Выдали санкцию на арест начальника миграционной службы ЮКО
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Суд вынес санкцию на арест начальнику миграционной полиции ДВД
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Суд вынес санкцию на арест начальнику миграционной полиции ДВД
«Сегодня в
Полковник полиции подозревается в мошенничестве и подстрекательстве в даче взятки.
Напомним, официальный представитель МВД сообщил, что Н. Тулегенулы был задержан за оказание содействия в получении гражданства Казахстана уроженцам Афганистана.
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