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19:24 (мск), источник: Kazinform

Выдали санкцию на арест начальника миграционной службы ЮКО

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Суд вынес санкцию на арест начальнику миграционной полиции ДВД Южно-Казахстанской области Нурдаулета Тулегенулы сроком на два месяца, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Сегодня в Аль-Фарабийском районном суде рассмотрено ходатайство следователя ДКНБ ЮКО об избрании меры пресечения в отношении начальника миграционной полиции ДВД ЮКО. Постановлением районного суда в отношении начальника миграционной полиции Тулегенулы Нурдаулет была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. При этом суд учёл, что данное преступление относится к тяжким», — сказал судья Аль-Фарабийского районного суда Сабит Туреханов.

Полковник полиции подозревается в мошенничестве и подстрекательстве в даче взятки.

Напомним, официальный представитель МВД сообщил, что Н. Тулегенулы был задержан за оказание содействия в получении гражданства Казахстана уроженцам Афганистана.

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