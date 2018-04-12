Неизвестные кинули камень в окно поезда Андижан — Ташкент

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Неизвестные кинули камень в окно скоростного пассажирского поезда Андижан-Ташкент, разбив стекло, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

Инцидент произошел 11 апреля в 17.05 часов в Бувайдинском районе Ферганской области на 9−10-м км пути между железнодорожными станциями Кукон и Бувайда. К счастью, никто не пострадал.

«В настоящее время проводится расследование по выявлению правонарушителя», — сообщили в МВД.