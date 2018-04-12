Неизвестные кинули камень в окно поезда Андижан — Ташкент
К счастью, никто не пострадал, правоохранительные органы проводят расследование случившегося.
К счастью, никто не пострадал, правоохранительные органы проводят расследование случившегося.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Неизвестные кинули камень в окно скоростного пассажирского поезда
Инцидент произошел 11 апреля в 17.05 часов в Бувайдинском районе Ферганской области на 9−10-м км пути между железнодорожными станциями Кукон и Бувайда. К счастью, никто не пострадал.
«В настоящее время проводится расследование по выявлению правонарушителя», — сообщили в МВД.
В министерстве отметили, что чаще всего такие поступки совершают несовершеннолетние, и призвали родителей внимательнее относиться к воспитанию детей.
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