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19:18 (мск), источник: Sputnik

Неизвестные кинули камень в окно поезда Андижан — Ташкент

К счастью, никто не пострадал, правоохранительные органы проводят расследование случившегося.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Неизвестные кинули камень в окно скоростного пассажирского поезда Андижан-Ташкент, разбив стекло, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

Инцидент произошел 11 апреля в 17.05 часов в Бувайдинском районе Ферганской области на 9−10-м км пути между железнодорожными станциями Кукон и Бувайда. К счастью, никто не пострадал.

«В настоящее время проводится расследование по выявлению правонарушителя», — сообщили в МВД.

В министерстве отметили, что чаще всего такие поступки совершают несовершеннолетние, и призвали родителей внимательнее относиться к воспитанию детей.

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