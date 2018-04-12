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19:22 (мск), источник: Tengrinews

Объявленного в международный розыск передали Казахстану

Из Украины в Казахстан экстрадирован казахстанец Максим Коробко, подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.

Источник: Tengrinews

«Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры совместно с Интерполом МВД Казахстана для привлечения к уголовной ответственности из Украины экстрадирован казахстанец Максим Коробко. Коробко подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере в городе Актобе, где он в 2013 году путем злоупотребления доверием получил у ТОО «Глобус» и Болтенко В. Н. более 30 миллионов тенге на поставку и установку лифтового оборудования, но так и не выполнил обязательства. После совершения преступления ему удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем он был объявлен в международный розыск, — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что в настоящее время Коробко водворен в следственный изолятор Астаны.

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