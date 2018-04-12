Виновнице смертельного ДТП изменили срок с условного на реальный

Источник: Kazinform

Судебной коллегией рассмотрена сегодня апелляционная жалоба. Заседание длилось более трёх часов, в результате прокурор в своей речи попросил суд заменить осужденной Юлии Вильчук условный срок на реальный.

Горячие споры разгорелись по вопросу возмещения материального и морального вреда пострадавшим.

Ранее, в суде первой инстанции мать погибшего мотоциклиста Мария Пасечник заявила, что Юлия Вильчук возместила ей моральный ущерб 2 млн тенге. Сын Марии Пасечник скончался в январе этого года. Как отмечают родственники погибшего мотоциклиста, получили они всего лишь 500 тысяч тенге.

«Мы обыскали весь дом, денег не нашли. На похороны пришлось брать кредит, все подтверждающие документы на это имеются. Мы нашли дневник Марии, в котором она пишет, что ей положили на счет 2 млн тенге. Но этих денег нет ни на одном счете на имя Пасечник. Мы можем говорить о том, что были переданы только 500 тысяч тенге в декабре прошлого года, потому что тогда Маша купила в дом душевую кабину и подарила дочери мобильный телефон», — сообщила в суде законный представитель Марии Пасечник Галина Пасечник.

На это очень эмоционально отреагировал Адвокат Юлии Вильчук Сергей Бзиков, который обвинил потерпевшую сторону во лжи.

«Я никогда не слышал столько лжи, как сегодня. Почему не говорите, что у вас в доме кража была, уголовное дело даже заведено? Если Вильчук сядет, то выйдет по амнистии через полгода, а кому будет легче от того, что она за решеткой? Так она хотя бы платит ущерб!», — высказался Сергей Бзиков.

Несмотря на эмоциональное трехчасовое напряжение, судьей Клышпаем Сальмухаметовым все же был вынесен приговор: Юлию Вильчук приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии минимальной безопасности с лишением права управлять транспортным средством на 4 года. Взяли подсудимую под страду в зале суда.

Не ожидала такого исхода ни мать Вильчук, которая не сдержала слез, ни сама подсудимая. Потерпевшая же сторона была полностью удовлетворена решением суда.

Напомним, ДТП произошло 21 сентября 2017 года в 21.08 часов в городе Костанае. 23-летний водитель, управляя автомобилем марки Infiniti, следуя по улице Павлова, выехала на перекресток улиц Павлова — Абая и допустила столкновение с автомобилем марки Peugeot 508 под управлением 29-летнего водителя. После столкновения Peugeot выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом № 21 под управлением 33-летнего водителя и мотоциклом марки Racer под управлением 32-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Как сообщалось ранее, водитель Infiniti и двое пассажиров Peugeot 508 с различными ранениями были доставлены в городскую больницу.