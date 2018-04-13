Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы только начали»: ответ РФ за Скрипаля взбесил Запад - эксперт
Что будет, если «закончились права»
Сын Татьяны Булановой попал в больницу
Путин выразил соболезнования Меркель
Ирина Аллегрова позирует в платье с очень глубоким декольте
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
СМИ: Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шаманов отреагировал на заявление Трампа
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Западные СМИ представили гибель россиян при ударе США
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Юлия Липницкая надела топ с глубоким декольте
Мужчина неделю питался в «Макдоналдсе» и похудел
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
112-летнего гражданина Японии признали самым пожилым мужчиной планеты
«Прыгали за борт»: россияне о сближении ВКС РФ с эсминцем США
Эксперт о ОЗХО: у Джонсона и Мэй не будет выбора
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
10:49 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

«В условиях влажности применять это вещество мог только идиот»

Вил Мирзаянов — о выводах комиссии ОЗХО по делу об отравлении в Солсбери.

Источник: Reuters

Эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили выводы Британии о природе яда в «деле Скрипалей». В то же время в открытой части доклада ОЗХО нет упоминания конкретного названия вещества, о котором говорила премьер-министр Тереза Мэй — «Новичок». Но в документе говорится о высокой чистоте вещества. Химик Вил Мирзаянов, называющий себя одним из создателей «Новичка» в интервью «Коммерсантъ FM» обращает внимание, что это вещество обладает рядом свойств, делающих его применение в британском климате бессмысленным.

— Организация по запрещению химического оружия выпустила доклад, она согласилась с выводами британской комиссии, хотя напрямую они в этом документе не называют вещество «Новичок». Также в докладе отмечается, что вещество было чистым, в нем практически не было примесей. Как можно трактовать эти выводы?

— Они, наверное, получили на анализ хороший очищенный продукт. Возможно, синтезировали они специально для этого случая просто в лаборатории, а не промышленный образец предоставили. Если сырье было высокой чистоты, то там, конечно, примесей, возможно, и не будет.

Читайте также
Полпред Бабич опроверг хранение «Новичка» в лаборатории в Шиханах

— На свойствах яда это как-то отражается?

— Особенно не скажется, примеси обычно составляют сотые доли процента, десятые доли процента, это особое значения не имеет для силы, для эффективности не имеет.

— Чистота яда что-то говорит о месте, где его могли произвести?

— Если очень чистый продукт, то, конечно, это сделано в лаборатории. Это можно перегнать, дополнительно очищать в лаборатории. Конечно, не в любой лаборатории такое вещество можно произвести, только в высококвалифицированном центре, имеющем опыт работы с отравляющими веществами. Взял там какой-то любитель и сделал — это сказки.

Недостаток этой серии «Новичков» в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые соединения, вообще-то говоря. Это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности. Вещество применили в Англии 4 марта, где стоял туман — капельки воды в воздухе.

Только идиоту может прийти в голову такая мысль — это была большая ошибка.

Они не знали физико-химические свойства этого вещества. Это вещество можно применить, только когда воздух сухой, только в этих условиях. Испытывалось это вещество где? В Шиханах на полигоне, где сухой воздух. Еще в Нукусе — там вообще дождей нет.

Читайте также
Британцы сами могли отравить Скрипаля, заявил разработчик «Новичка»

Я вам скажу, почему Скрипали не погибли и люди вокруг тоже не особенно пострадали. Они поехали в ресторан, в их отсутствие [как сообщается] намазали ручку двери смесью А-234 в желе. Дело в том, что, когда намазали, началась реакция гидролиза — реакция вещества с водой мгновенно начинается. И за это время концентрация вещества успела упасть, по крайней мере, в несколько раз. И потому они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала. Причем они ведь возвращались, а если бы эта пара не приехала днем, там бы вещества уже было недостаточно для летального исхода. Вот мой ответ тем, кто говорит, что если бы это был «Новичок», то жертв было бы больше, а Скрипали бы погибли. Это вещество в этих условиях применять только мог идиот, который ничего не знает о химических свойствах «Новичка». Если его бросить в воду, через несколько часов там следов даже не будет, понимаете? В воде разлагается мгновенно. Если вода подкисленная, то это мгновенно, несколько минут — и вещества нет. Мы работали с этим «Новичком» в лабораториях с дегазатором — в качестве дегазатора был 3-процентный раствор соляной кислоты. Поэтому, конечно, при лечении Скрипалей, конечно, надо было, видимо, просто повысить кислотность — это бы помогло бы.

Но я не говорю, что «Новичок» не сильнее, чем известные вещества — сильнее, но только в условиях отсутствия влаги, при малой влажности.

— Учитывая особенности этого вещества, возможно было изготовить его в одной стране, привезти в другую, чтобы он не потерял чистоты? Или все-таки он должен был быть произведен в Великобритании, чтобы сохранить свои свойства?

— В закрытом виде, если в него влага не проникает, тогда можно. Можно, понимаете, его и на Луну доставить даже, можно доставить на Марс, если влаги там нет, там тем более в вакуум, ничего не случится. Главная беда этого «Новичка» — это влага. В присутствии влаги «Новичок» не живет, он разлагается. Не сразу, конечно — масло или желе препятствует.

Беседовал Александр Губанов

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Следите за развитием темы ««Дело Скрипалей»»
Вы подписались на обновления.Отменить
Подписывайтесь на обновления
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Финны согласились с трубой «Газпрома»
Приговор Алексею Улюкаеву вступил в законную силу
В ГД внесли законопроект об ответных мерах на санкции США
Суд арестовал командира пожарного звена в Кемерово
Ученые: морское течение Гольфстрим сильно замедлилось
Кадыров выступил за продление президентского срока для Путина
Властям Татарстана не нравятся поправки в закон «Об образовании»
В США уволится главный по санкциям чиновник
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Inoi не той системы Компания Inoi ведет переговоры с розничными сетями о продажах бюджетных смартфонов на Android.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Дети Сергея Жукова сами зарабатывают деньги Наследники певца уже получили первую зарплату.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь