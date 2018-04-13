«В условиях влажности применять это вещество мог только идиот»

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Эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили выводы Британии о природе яда в «деле Скрипалей». В то же время в открытой части доклада ОЗХО нет упоминания конкретного названия вещества, о котором говорила премьер-министр Тереза Мэй — «Новичок». Но в документе говорится о высокой чистоте вещества. Химик Вил Мирзаянов, называющий себя одним из создателей «Новичка» в интервью «Коммерсантъ FM» обращает внимание, что это вещество обладает рядом свойств, делающих его применение в британском климате бессмысленным.

— Организация по запрещению химического оружия выпустила доклад, она согласилась с выводами британской комиссии, хотя напрямую они в этом документе не называют вещество «Новичок». Также в докладе отмечается, что вещество было чистым, в нем практически не было примесей. Как можно трактовать эти выводы?

— Они, наверное, получили на анализ хороший очищенный продукт. Возможно, синтезировали они специально для этого случая просто в лаборатории, а не промышленный образец предоставили. Если сырье было высокой чистоты, то там, конечно, примесей, возможно, и не будет.

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— На свойствах яда это как-то отражается?

— Особенно не скажется, примеси обычно составляют сотые доли процента, десятые доли процента, это особое значения не имеет для силы, для эффективности не имеет.

— Чистота яда что-то говорит о месте, где его могли произвести?

— Если очень чистый продукт, то, конечно, это сделано в лаборатории. Это можно перегнать, дополнительно очищать в лаборатории. Конечно, не в любой лаборатории такое вещество можно произвести, только в высококвалифицированном центре, имеющем опыт работы с отравляющими веществами. Взял там какой-то любитель и сделал — это сказки.

Недостаток этой серии «Новичков» в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые соединения, вообще-то говоря. Это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности. Вещество применили в Англии 4 марта, где стоял туман — капельки воды в воздухе.

Только идиоту может прийти в голову такая мысль — это была большая ошибка.

Они не знали физико-химические свойства этого вещества. Это вещество можно применить, только когда воздух сухой, только в этих условиях. Испытывалось это вещество где? В Шиханах на полигоне, где сухой воздух. Еще в Нукусе — там вообще дождей нет.

Я вам скажу, почему Скрипали не погибли и люди вокруг тоже не особенно пострадали. Они поехали в ресторан, в их отсутствие [как сообщается] намазали ручку двери смесью А-234 в желе. Дело в том, что, когда намазали, началась реакция гидролиза — реакция вещества с водой мгновенно начинается. И за это время концентрация вещества успела упасть, по крайней мере, в несколько раз. И потому они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала. Причем они ведь возвращались, а если бы эта пара не приехала днем, там бы вещества уже было недостаточно для летального исхода. Вот мой ответ тем, кто говорит, что если бы это был «Новичок», то жертв было бы больше, а Скрипали бы погибли. Это вещество в этих условиях применять только мог идиот, который ничего не знает о химических свойствах «Новичка». Если его бросить в воду, через несколько часов там следов даже не будет, понимаете? В воде разлагается мгновенно. Если вода подкисленная, то это мгновенно, несколько минут — и вещества нет. Мы работали с этим «Новичком» в лабораториях с дегазатором — в качестве дегазатора был 3-процентный раствор соляной кислоты. Поэтому, конечно, при лечении Скрипалей, конечно, надо было, видимо, просто повысить кислотность — это бы помогло бы.

Но я не говорю, что «Новичок» не сильнее, чем известные вещества — сильнее, но только в условиях отсутствия влаги, при малой влажности.

— Учитывая особенности этого вещества, возможно было изготовить его в одной стране, привезти в другую, чтобы он не потерял чистоты? Или все-таки он должен был быть произведен в Великобритании, чтобы сохранить свои свойства?

— В закрытом виде, если в него влага не проникает, тогда можно. Можно, понимаете, его и на Луну доставить даже, можно доставить на Марс, если влаги там нет, там тем более в вакуум, ничего не случится. Главная беда этого «Новичка» — это влага. В присутствии влаги «Новичок» не живет, он разлагается. Не сразу, конечно — масло или желе препятствует.

Беседовал Александр Губанов