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20:41 (мск), источник: Newtimes.kz

Павлодарец, отправивший родным прощальное сообщение, найден мертвым

38-летний Абат Бабенов пропал в городе Аксу Павлодарской области 6 апреля, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Как стало известно сегодня, пропавший около недели назад мужчина найден мертвым. Обстоятельства его гибели не сообщаются.

Напомним, ранее родные просили в соцсетях помочь в поисках пропавшего Абата Бабенова. По их словам, в день своего исчезновения, мужчина отправил родным прощальное голосовое сообщение. Как выяснили родственники, он в это время проходил в районе дач Аксу, где и был выключен телефон.

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