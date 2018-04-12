Павлодарец, отправивший родным прощальное сообщение, найден мертвым
38-летний Абат Бабенов пропал в городе Аксу Павлодарской области 6 апреля, передает ИА «NewTimes.kz».
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38-летний Абат Бабенов пропал в городе Аксу Павлодарской области 6 апреля, передает ИА «NewTimes.kz».
Как стало известно сегодня, пропавший около недели назад мужчина найден мертвым. Обстоятельства его гибели не сообщаются.
Напомним, ранее родные просили в соцсетях помочь в поисках пропавшего Абата Бабенова. По их словам, в день своего исчезновения, мужчина отправил родным прощальное голосовое сообщение. Как выяснили родственники, он в это время проходил в районе дач Аксу, где и был выключен телефон.
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