Зыряновск оттаял. Комиссия приступила к подсчету ущерба

Источник: Zakon.kz

Восточноказахстанский Зыряновск, простоявший во льдах почти 2 недели, наконец, оттаял. Там уже откачали миллион кубометров воды, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Аварийными признали уже 11 домов, и это притом, что комиссия только приступила к подсчету ущерба. Напомню, город сковало льдом в буквальном смысле после того как из берегов вышла река, а затем ударил мороз. 80 домов попросту вмерзли в ледяные глыбы.

Возвращаясь в свои дома, зыряновцы не могут сдержать слез: от былого уюта и чистоты не осталось и следа. Затопленные по самую крышу, строения простояли в воде и льдинах почти две недели. Полностью испорчено все: и личные вещи, и техника, и мебель. Спасли лишь то, что удалось вынести за 15 минут. Именно за это время поток затопил 105 домов в котловине близ дамбы. Потом ударил мороз, намертво сковав 80 из них в ледяном озере.

За 12 дней из затопленной котловины удалось откачать более миллиона кубометров воды. Промышленные насосы и десятки мотопомп работали круглые сутки. Откачка грязной жижи продолжается до сих пор. Когда же дома просохнут полностью, неизвестно.

Внутри горожане разгребают кучи занесенных илом вещей в надежде найти хоть что-то целое. После того как в районе старого города закончили откачку воды, жители понемногу начали возвращаться в свои дома. Одни пытаются просушить жилье, другие — спасти хоть какую-то домашнюю утварь. В домах грязь и сырость, поэтому люди вынуждены вытаскивать вещи на улицу.

Не дожидаясь, пока всё высохнет, специальная комиссия по подсчету ущерба начала обход. Специалисты тщательно фиксируют все повреждения. На сегодня, только по предварительным данным, в самом Зыряновске восстановлению не подлежат 11 домов. Их владельцы пока вынуждены жить у родственников или в эвакуационном пункте. В акимате уверяют: компенсацию получат все.

— Сегодня у нас есть прямой контакт с нашими жителями. Мы специально открыли чат, где жители нашего района, именно жители, которые проживают в зоне подтопления, они находятся под пристальным вниманием местных властей, — сообщает аким Зыряновского района ВКО Нуржан Токсеитов.