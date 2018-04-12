В историческом центре Самары в деревянном доме произошел пожар
Пожарные эвакуировали двоих человек.
Пожарные эвакуировали двоих человек.
Сегодня днем, 12 апреля, в центре областной столицы произошло ЧП. В деревянном доме № 157 на улице Самарской случился пожар. Возгорание началось в одной из квартир на первом этаже здания.
Как сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Как отмечают огнеборцы, горели домашние вещи.
Информация о происшествии поступила в министерский Центр управления в кризисных ситуациях в 15−33. Пожарные незамедлительно выехали на место событий. В ликвидации огня участвовали 23 человека и 6 единиц техники.
В 15−45 пламя устранили. Как рассказывают спасатели, во время работ по тушению огня пришлось эвакуировать из дома двоих жильцов.
К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас эксперты устанавливают причину пожара и ущерб от него.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.