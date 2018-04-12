В историческом центре Самары в деревянном доме произошел пожар

Сегодня днем, 12 апреля, в центре областной столицы произошло ЧП. В деревянном доме № 157 на улице Самарской случился пожар. Возгорание началось в одной из квартир на первом этаже здания.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Как отмечают огнеборцы, горели домашние вещи.

Информация о происшествии поступила в министерский Центр управления в кризисных ситуациях в 15−33. Пожарные незамедлительно выехали на место событий. В ликвидации огня участвовали 23 человека и 6 единиц техники.

В 15−45 пламя устранили. Как рассказывают спасатели, во время работ по тушению огня пришлось эвакуировать из дома двоих жильцов. Каких-то подробных сведений о них нет.