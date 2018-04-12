Суду не следовало смягчать приговор Улюкаеву, считает адвокат

Мосгорсуд в четверг подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета занимать должности на госслужбе.

«Такие личности, которые скомпрометировали себя на воровстве или иных корыстных преступлениях, будут занимать должности в государственном аппарате, несут огромные трудовые проблемы и если мы не искореним эту практику, это я как практикующий юрист говорю, мы обречены, что такие Улюкаевы и им же подобные будут дальше разваливать нашу страну», — сказал Карабанов РИА Новости, комментируя приговор бывшему министру.