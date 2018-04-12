Суду не следовало смягчать приговор Улюкаеву, считает адвокат
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Адвокат Александр Карабанов считает, что суду не следовало смягчать приговор
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Адвокат Александр Карабанов считает, что суду не следовало смягчать приговор
Мосгорсуд в четверг подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета занимать должности на госслужбе.
Как пояснила
«Такие личности, которые скомпрометировали себя на воровстве или иных корыстных преступлениях, будут занимать должности в государственном аппарате, несут огромные трудовые проблемы и если мы не искореним эту практику, это я как практикующий юрист говорю, мы обречены, что такие Улюкаевы и им же подобные будут дальше разваливать нашу страну», — сказал Карабанов РИА Новости, комментируя приговор бывшему министру.
Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу Минэкономразвития положительного заключения на покупку «Башнефти» «Роснефтью». Сам
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