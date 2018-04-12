Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сына Табакова раскритиковали за фото со съемок фильма
Что будет, если «закончились права»
Где рождаются современные принцы и принцессы
Разбился Ил-76: погибло около 200 человек
Тарасов и Костенко впервые вместе вышли в свет после свадьбы
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
СМИ: Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шаманов отреагировал на заявление Трампа
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
СМИ: В США назвали условие, как избежать войны с Россией
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Юлия Липницкая надела топ с глубоким декольте
Мужчина неделю питался в «Макдоналдсе» и похудел
Рогозин ответил Трампу на угрозы его же словами
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
21:20 (мск), источник: РИА Новости

Суду не следовало смягчать приговор Улюкаеву, считает адвокат

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Адвокат Александр Карабанов считает, что суду не следовало смягчать приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву в части возможности работать на госслужбе, по его мнению, такая практика должна быть искоренена.

Источник: РИА Новости

Мосгорсуд в четверг подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета занимать должности на госслужбе.

Как пояснила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, Улюкаев имеет право занимать должности в муниципальных образованиях и госорганах, но не может осуществлять функции представителя власти.

«Такие личности, которые скомпрометировали себя на воровстве или иных корыстных преступлениях, будут занимать должности в государственном аппарате, несут огромные трудовые проблемы и если мы не искореним эту практику, это я как практикующий юрист говорю, мы обречены, что такие Улюкаевы и им же подобные будут дальше разваливать нашу страну», — сказал Карабанов РИА Новости, комментируя приговор бывшему министру.

Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу Минэкономразвития положительного заключения на покупку «Башнефти» «Роснефтью». Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Британия отбросила Россию в прошлый век. Да, это катастрофа
'Страшное, но ожидаемое' случилось: каким будет новое образование
СМИ сообщили о положительных результатах анализов на хлор в Думе
Помпео заявил о гибели в феврале «сотен россиян» в Сирии
Небензя назвал главным приоритетом предотвращение войны
Минздрав уточнил число пострадавших при ДТП в Подмосковье
Григория Явлинского обвинили в авторитаризме
СМИ: опасная зона для полетов введена к югу от Кипра до 12 мая
Поющая дорога свела с ума жителей нидерландской деревни
Спорт
Министр спорта рассказал о судьбе Знарка после ухода из сборной В четверг было объявлено, что Илья Воробьев назначен временно исполняющим обязанности главного тренера сборной России на ЧМ-2018
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью Девятилетняя Александра снялась в лукбуке российских дизайнеров.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь