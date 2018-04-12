Вложил в книгу и передал: стало известно, как нож оказался у Казакевича

Источник: Sputnik.by

МОГИЛЕВ, 12 апр — Sputnik. Показания в Могилевском областном суде по делу о нападении в Шкловской колонии дал осужденный Дмитрий Симержицкий, который передал нож Владиславу Казакевичу.

Казакевича, устроившего резню бензопилой в столичном ТЦ «Новая Европа», судят по новому обвинению — он пытался убить начальника колонии ИК-17, в которой отбывал срок. Первое судебное заседание по делу прошло в среду 11 апреля в Могилеве.

Симержицкий отбывал наказание в ИК-17 с марта 2015 года. Познакомился с Казакевичем в ШИЗО осенью 2017-го. До знакомства осужденный, как пояснил во время допроса на суде в четверг, похитил нож из медицинской машины, которая приехала на территорию колонии, чтобы сделать флюорографию. Контролеры, по словам Симержицкого, перед тем как завести в камеру, досмотрели его поверхностно — нож в кармане не обнаружили.

«Передавать никому не собирался. Взял нож. В хозяйстве пригодится», — пояснил суду осужденный.

В своей камере № 22 Симержицкий в стене проделал сквозное отверстие, чтобы переговариваться и передавать сигареты заключенным соседних — 21-й и 22-й — камер. По его словам, нож часто прятали именно в этом отверстии, прикрытом навесным шкафчиком.

Как рассказал осужденный, после ШИЗО Казакевич попросил у него нож, чтобы тоже сделать дыру в своей камере. За несколько дней до нападения Симержицкий спрятал его в переплете библиотечной книги и оставил ее в комнате хранения спальных принадлежностей для Казакевича.

«Если бы я знал, что готовится покушение, нож не передал бы», — рассказал во время допроса он.

Казакевича в колонии побаивались.

Во время предыдущих допросов осужденный признавался, что побаивался Казакевича, так как не знал, что у него на уме.

«Казакевич говорил, что ему нравится убивать без всякой причины. При этом разговоре он оживлялся. А так он больше молчал. Мог два-три часа просто стоять у дверей камеры. Говорил в основном на тему про случай в “Европе”. Говорил, что убил бы кого-нибудь и из администрации колонии», — зачитал показания Симержицкого судья Сергей Королев из материалов 8-томного уголовного дела.

Допросили в суде в четверг также потерпевших по делу — заместителя начальника ИК-17 Алексея Москалева и старшего контролера Алексея Кузана.

Адвокаты: его нужно лечить.

Во время слушания Казакевич, кроме дежурных «да», «нет», «не возражаю» никак себя не проявлял. Абсолютно спокоен был он и сразу же после нападения во время первого допроса. На счет такой безэмоциональности у стороны защиты однозначная позиция.

«Это аффективное уплощение. Это его поведение не является нормальным. Если бы он продолжил лекарства принимать, и его не сняли с учета, то моя уверенность в том, что он не совершил бы ни первое, ни второе преступление», — поделился с корреспондентом Sputnik один из адвокатов Александр Галиев.