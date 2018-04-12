Полицейский вынес из огня пожилого мужчину в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Сержант Султан Куанышев, рискуя собственной жизнью, вынес из пожара 73-летнего жителя Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Сержант Султан Куанышев, рискуя собственной жизнью, вынес из пожара 73-летнего жителя Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».
О своем героическом поступке сотрудник
Вместе с напарником старшим сержантом Русланом Матеновым днем они несли службу в 19 микрорайоне Петропавловска. Получив вызов о пожаре в районе Хромзавода, за пять минут добрались до места. Соседка рассказала, что в доме, охваченном изнутри огнем, находится хозяин.
«Пока Руслан осматривал прилегающую территорию, Султан Куанышев ворвался в дом. На крики полицейского никто не отзывался, разглядеть
За жизнь пожилого мужчины несколько дней боролись врачи.
«Огромная благодарность. Честно, надежды было мало на выздоровление. 8 дней он пролежал в реанимации. Всегда думаем про работу полицейских, что они “должны”. Но ведь они могли и не оказаться в тот момент», — сказала супруга пенсионера Галина Махметова.
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