Полицейский вынес из огня пожилого мужчину в Петропавловске

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О своем героическом поступке сотрудник дорожно-патрульной полиции никому не рассказал. В пресс-службе ДВД СКО говорят, что узнали об этом из материалов видеожетона.

Вместе с напарником старшим сержантом Русланом Матеновым днем они несли службу в 19 микрорайоне Петропавловска. Получив вызов о пожаре в районе Хромзавода, за пять минут добрались до места. Соседка рассказала, что в доме, охваченном изнутри огнем, находится хозяин.

«Пока Руслан осматривал прилегающую территорию, Султан Куанышев ворвался в дом. На крики полицейского никто не отзывался, разглядеть что-либо было невозможно из-за густого дыма. Он открыл окно и ползком, ориентируясь по звуку хрипов, стал искать мужчину. Метра через три обнаружил его в бессознательном состоянии», — рассказали в пресс-службе.

За жизнь пожилого мужчины несколько дней боролись врачи.