Стрелял в волка, а попал в друга: мужчине вынесли приговор
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Стрелявшего в волка, но попавшего в друга мужчину осудили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Стрелявшего в волка, но попавшего в друга мужчину осудили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Как было установлено в ходе судебного разбирательства, в январе 2018 года Г., вместе со своим другом М. выехали на охоту в лесной массив на расстоянии 20 километров от города Атырау в сторону Махамбетского района. Приехав на место за высокой растительностью, Г. заметил два силуэта, похожие на волков. Однако до конца не убедившись, что это волки, Г. сделал выстрел в сторону растительности. В этот момент
При вынесении приговора на основании процессуального соглашения суд учел признание вины подсудимым. Во внимание были также приняты полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, отсутствие судимости.
«Суд признал подсудимого виновным по ч.4 ст. 114 УК Республики Казахстан и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля», — информирует
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