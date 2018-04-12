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23:16 (мск), источник: Kazinform

Стрелял в волка, а попал в друга: мужчине вынесли приговор

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Стрелявшего в волка, но попавшего в друга мужчину осудили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Как было установлено в ходе судебного разбирательства, в январе 2018 года Г., вместе со своим другом М. выехали на охоту в лесной массив на расстоянии 20 километров от города Атырау в сторону Махамбетского района. Приехав на место за высокой растительностью, Г. заметил два силуэта, похожие на волков. Однако до конца не убедившись, что это волки, Г. сделал выстрел в сторону растительности. В этот момент из-за кустов, куда он произвел выстрел, услышал мужской крик. Подбежав к кустам, он увидел лежащего на земле человека. В результате преступного деяния по неосторожности Г. был причинен тяжкий вред здоровью потерпевшему», — сообщили в пресс-службе городского суда № 2.

При вынесении приговора на основании процессуального соглашения суд учел признание вины подсудимым. Во внимание были также приняты полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, отсутствие судимости.

«Суд признал подсудимого виновным по ч.4 ст. 114 УК Республики Казахстан и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля», — информирует пресс-служба городского суда № 2.

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