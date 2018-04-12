Стрелял в волка, а попал в друга: мужчине вынесли приговор

«Как было установлено в ходе судебного разбирательства, в январе 2018 года Г., вместе со своим другом М. выехали на охоту в лесной массив на расстоянии 20 километров от города Атырау в сторону Махамбетского района. Приехав на место за высокой растительностью, Г. заметил два силуэта, похожие на волков. Однако до конца не убедившись, что это волки, Г. сделал выстрел в сторону растительности. В этот момент из-за кустов, куда он произвел выстрел, услышал мужской крик. Подбежав к кустам, он увидел лежащего на земле человека. В результате преступного деяния по неосторожности Г. был причинен тяжкий вред здоровью потерпевшему», — сообщили в пресс-службе городского суда № 2.