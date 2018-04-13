Предприимчивый агент наживался на похоронах во Владивостоке
Директор одного из похоронных агентств Владивостока обратился в полицию с сообщением о преступных действиях своего сотрудника, сообщает корреспондент DEITA. RU. По его словам, один из агентов решил обмануть компанию и не сдавал в кассу деньги клиентов.
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