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03:35 (мск), источник: ДЕЙТА

Предприимчивый агент наживался на похоронах во Владивостоке

Директор одного из похоронных агентств Владивостока обратился в полицию с сообщением о преступных действиях своего сотрудника, сообщает корреспондент DEITA. RU. По его словам, один из агентов решил обмануть компанию и не сдавал в кассу деньги клиентов.

Выяснилось, что мужчина заключал договора от имени своей фирмы, работу выполнял самостоятельно и присваивал вырученные в результате сделок деньги.

После задержания он полностью признал свою вину и сообщил, что в результате мошеннических действий получил почти пятьдесят тысяч рублей.

По факту случившегося проводится проверка. Похоронному агенту грозит реальный тюремный срок.

Игорь Бегунов.

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