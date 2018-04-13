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03:40 (мск), источник: Вести Приморье

В WWF России рассказали подробности нападения тигрицы на эколога Павла Фоменко

Когда во время вакцинации Павел буквально на секунды оказался на территории, которую тигрица посчитала опасной для тигрят, она бросилась на их защиту.

В Приморье, в Центре реабилитации, проведена третья по счету операция тигрице, которую нашли 7 марта в заказнике «Матайский» в Хабаровском крае. Хищница была ранена картечью в бедро, хвост и живот. Группа по разрешению конфликтных ситуаций комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края, сотрудники полиции, Центра «Амурский тигр» и Службы по охране объектов животного мира и ООПТ, оперативно изъяли тигрицу и, взаимодействуя с Департаментом охотнадзора Приморья, оперативно доставили её в приморский Центр реабилитации МРОО «Центр «Тигр» в с. Алексеевка.

Тигрица уже перенесла две операции, но борьба за её жизнь продолжается. Сегодня 7 ветеринарных врачей, с участием специалистов Департамента охотнадзора, WWF России и Центра «Амурский тигр» несколько часов подряд скрепляли перебитую кость задней лапы в месте ранения титановыми пластинами.

«К великому сожалению, делаем очередной этап операции раненой браконьерами тигрицы и понимаем, что шансов вернуться в природу нет, да, честно говоря, и перенести такую операцию не просто. Больно и горько смотреть на искалеченного зверя, обреченного на пожизненную муку. Глядя на это, особо остро понимаешь, что браконьеры должны быть наказаны. Хочется сказать огромное спасибо ветеринарам, которые делают невозможное и борются за жизнь этого животного», — написал в мессенджере Павел Фоменко, руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ.

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Павлу пока ещё трудно говорить после операции на челюсти, которую хирурги скрепили ему титановыми пластинами. Как сегодня ветеринары кость тигрице. По стечению обстоятельств, он пострадал от зверя, сохранению которого посвятил жизнь.

Нештатная ситуация произошла 13 марта, при проведении планового для охотнадзора и экспертов мероприятия — вакцинации хищников в реабилитационном центре. Здесь сейчас содержится 6 тигров. Подросшие и подготовленные к выпуску в природу тигрица из Лазо и тигр Сайхан, которых еще детенышами спасли от гибели зимой 2015−2016 года; раненая тигрица из Хабаровского края и целая тигриная семья — мать-тигрица и двое её тигрят.

В разработке операции по изъятию из природы и непосредственно в отлове этой полосатой семьи, наделавшей шума в окрестностях села Алексей-Никольского, Павел Фоменко принимал самое активное участие в феврале-марте этого года. Для наблюдения за поведением отловленных животных, тигрица и тигрята были помещены сначала в разные вольеры, что, как оказалось, не усыпило материнский инстинкт. Когда во время вакцинации Павел буквально на секунды оказался на территории, которую тигрица посчитала опасной для тигрят, она бросилась на их защиту.

Павел Фоменко — один из первых сотрудников Всемирного фонда дикой природы на Дальнем Востоке. Он пришел в Фонд, имея уже опыт работы научным сотрудником в Тихоокеанском институте географии ДВО РАН, начальником охраны Алтайского заповедника, в первых международных проектах по изучению амурского тигра и дальневосточного леопарда. Проект WWF по сохранению амурского тигра и его местообитаний, который он координировал c 1994 года, стал первым проектом Фонда на Дальнем Востоке России. Он впервые рассказал миру о трагической судьбе полосатых хищников в период развала Советского Союза. И первые эффективные результаты в сохранении редкой кошки планеты были достигнуты с участием Павла.

«Мой папа — шахтер, и брат — шахтер, и мне сам бог велел стать шахтером, потому что в моем родном городе Междуреченске Кемеровской области, кроме шахт, ничего не было, — вспоминает Павел Фоменко. — Я с отличием окончил там горно-строительный техникум, и меня направили в Ленинградскую горную академию. Но было в этом что-то неправильное. Мне не нравилось уродовать землю, взрывать ее, я чувствовал, что это не мое. Мечтал же я исключительно об охоте и рыбалке. С детства ходил в лес, это была настоящая страсть. Посещал все кружки, которые были как-то связаны с лесом, — юного охотника, юного стрелка, юного биолога. Любая букашка была для меня открытием. И вот в журнале “Охота и охотничье хозяйство” я увидел объявление о наборе студентов на факультет охотоведения в Иркутском сельскохозяйственном институте. Я положил журнал под подушку и думал только об этом. В общем, вместо Ленинграда я поехал на восток, в Иркутск. На охотоведа был сумасшедший конкурс — 17 человек на место! Я зубрил биологию и химию до потери сознания — и сумел поступить».

За почти четверть века работы в WWF Павел наладил действенный контакт с «тигриными» ООПТ, со службами охотнадзора, инициировал сеть антибраконьерских бригад в ключевых для тигра местах обитания, сформировал первую специализированную бригаду «Кедр», которая принципиально изменила взгляд на существующую охрану лесов. По его инициативе в Приморье и Хабаровском крае были созданы группы по работе с конфликтными хищниками. Он заложил основы сотрудничества природоохранников с оперативной таможней, кинологической службой, таможенной академией, пограничным управлением ФСБ.

На стыке тысячелетий журнал Time присвоил Павлу Фоменко звание «Герой планеты — 2000», единственному в России. Сегодня он — Почетный работник охраны природы РФ. В 2015 году за заслуги в сохранении тигра Павел был награжден малой золотой медалью Русского географического общества. Форс-мажорная ситуация в Центре реабилитации хищников ещё раз показала, что Павел Фоменко — настоящий тигриный герой.

Конечно, полное выздоровление потребует времени, потому что раны, наносимые тигром, заживают не быстро. Но, как показал день сегодняшний, он уже рвется в бой, к любимому делу и уверенно идет на поправку, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-секретаря амурского филиала WWF России Елену Старостину.

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