Приморский солдат вымогал деньги у сослуживца

Источник: ДЕЙТА

В Приморье рядовому Мэлсу Д. вынесли приговор за вымогательство, сообщили DEITA.RU в ВСУ по ВВО.

Следствием и судом установлено, что солдат в начале ноября 2017 года в утренней время, находясь на территории в/части 59313−78, дислоцированной с. Новосысоевка Приморского края потребовал от сослуживца денежные средства в сумме 3000 рублей.

Спасск-Дальним гарнизонным военным судом военнослужащий признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде 1 года содержания в дисциплинарной военной части.