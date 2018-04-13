Приморский солдат вымогал деньги у сослуживца
В Приморье рядовому Мэлсу Д. вынесли приговор за вымогательство, сообщили DEITA. RU в ВСУ по ВВО.
В Приморье рядовому Мэлсу Д. вынесли приговор за вымогательство, сообщили DEITA. RU в ВСУ по ВВО.
В Приморье рядовому Мэлсу Д. вынесли приговор за вымогательство, сообщили DEITA.RU в ВСУ по ВВО.
Следствием и судом установлено, что солдат в начале ноября 2017 года в утренней время, находясь на территории в/части 59313−78, дислоцированной с. Новосысоевка Приморского края потребовал от сослуживца денежные средства в сумме 3000 рублей.
Михаил Грач.
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