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03:47 (мск), источник: ДЕЙТА

Пожары на Дальнем Востоке приобретают катастрофические масштабы

Минприроды РФ оценило обстановку с лесными пожарами на Дальнем Востоке как крайне негативную — площадь пройденная огнем на 60% превысила показатели предыдущего года, сообщили DEITA. RU в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.

Источник: AP 2018

Решение о коллегиальной работе принято на заседании федерального штаба Рослесхоза под руководством замминистра природных ресурсов и экологии России Ивана Валентика.

Текущую лесопожарную обстановку на Дальнем Востоке назвали «крайне негативной». Количество лесных пожаров уже на 20% превышает прошлогодний уровень, а площадь, пройденная огнем, — на все 60%, при том, что весенне-летний пожароопасный период еще впереди.

Начальник СРЦ МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко на заседании штаба отметил, что при комплексном подходе должностных лиц к профилактике, проблему пожаров в природной среде, ежегодно приносящих серьезный материальный ущерб, можно свести к минимуму.

Михаил Грач.

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