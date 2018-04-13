Пожары на Дальнем Востоке приобретают катастрофические масштабы

Решение о коллегиальной работе принято на заседании федерального штаба Рослесхоза под руководством замминистра природных ресурсов и экологии России Ивана Валентика.
Текущую лесопожарную обстановку на Дальнем Востоке назвали «крайне негативной». Количество лесных пожаров уже на 20% превышает прошлогодний уровень, а площадь, пройденная огнем, — на все 60%, при том, что весенне-летний пожароопасный период еще впереди.
Начальник СРЦ МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко на заседании штаба отметил, что при комплексном подходе должностных лиц к профилактике, проблему пожаров в природной среде, ежегодно приносящих серьезный материальный ущерб, можно свести к минимуму.
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