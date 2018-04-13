Несовершеннолетняя девушка получила травму в ДТП на приморской дороге
ДТП с участием пьяного водителя произошло на 357 км автодороги Осиновка — Рудная Пристань. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, бригада скорой помощи.
ДТП с участием пьяного водителя произошло на 357 км автодороги Осиновка — Рудная Пристань. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, бригада скорой помощи.
ДТП с участием пьяного водителя произошло на 357 км автодороги Осиновка — Рудная Пристань. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, бригада скорой помощи.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, за рулем автомобиля «Ниссан Санни» находился 21-летний мужчина. Водитель двигался со стороны Осиновки в направлении села Рудная Пристань. На дороге он не справился с управлением, съехал на обочину, и машина опрокинулась.
Водитель от помощи врачей отказался.
Как оказалось у мужчины не было водительского удостоверения, ранее не проходил обучения на право управления транспортным средством. Также, как установила экспертиза, он был пьян.
По факту
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.