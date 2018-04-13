Несовершеннолетняя девушка получила травму в ДТП на приморской дороге

ДТП с участием пьяного водителя произошло на 357 км автодороги Осиновка — Рудная Пристань. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, бригада скорой помощи.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, за рулем автомобиля «Ниссан Санни» находился 21-летний мужчина. Водитель двигался со стороны Осиновки в направлении села Рудная Пристань. На дороге он не справился с управлением, съехал на обочину, и машина опрокинулась.

В салоне автомобиля также находилась 16-летняя девушка, она получила травму позвоночника. Потерпевшей потребовалась госпитализация.

Водитель от помощи врачей отказался.

Как оказалось у мужчины не было водительского удостоверения, ранее не проходил обучения на право управления транспортным средством. Также, как установила экспертиза, он был пьян.