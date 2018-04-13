Ребенок погиб, выпав из окна в Комсомольске-на-Амуре

Подросток выпал из окна на восьмом этаже дома № 10 на проспекте Победы. Прибывшим на место врачам скорой помощи оставалось только констатировать смерть. Известно, что мать мальчика в момент трагедии была на работе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.