Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал»
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Cестра Бритни Спирс родила второго ребенка
Путин выразил соболезнования Меркель
Виктория Дайнеко экстремально похудела
«Приехали!»10 наивных вопросов о космосе
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком» - эксперт
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Западные СМИ представили гибель россиян при ударе США
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Анжелика Варум опубликовала «дерзкий» снимок дочери в соцсети
Захарова, Барановская и Лядова посетили модный показ в Москве
Рогозин ответил Трампу на угрозы его же словами
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Что станет с ипотекой после введения санкций
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8Танцы для Ким Чен Ира
03:56 (мск), источник: Губерния онлайн

Ребенок погиб, выпав из окна в Комсомольске-на-Амуре

В четверг около 15:00 в Комсомольске-на-Амуре погиб 14-летний мальчик.

Подросток выпал из окна на восьмом этаже дома № 10 на проспекте Победы. Прибывшим на место врачам скорой помощи оставалось только констатировать смерть. Известно, что мать мальчика в момент трагедии была на работе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

«Вы же на ногах еле стоите»: человек, похожий на министра соцзащиты Хабаровского края, опозорился в Горине
Трамп не принял окончательного решения по Сирии
Создатель «Новичка» прокомментировал доклад экспертов ОЗХО
Опасные для Байкала водоросли захватили уже почти 60% побережья
Американцы поразились количеству водки в польском супермаркете
Илья Ковальчук объяснил желание играть в США
Небензя назвал главным приоритетом предотвращение войны
«У вас есть 24 часа»: как дедлайны стали частью мировой политики
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Хлои Кардашян впервые стала мамой Отец ребенка — баскетболист Тристан Томпсон.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь