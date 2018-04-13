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04:48 (мск), источник: "Российская газета"

Обломки разбившегося в Хабаровске Ми-8 отправят на исследование

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) 13 апреля соберут с места крушения Ми-8 в Хабаровске последние оставшиеся обломки вертолета для тщательного исследования, передает Интерфакс.

Источник: РИА "Новости"

Представитель комиссии по расследованию МАК сообщил, что бортовые самописцы в тот же день отправят в Москву.

«На следующей неделе планируем приступить к изучению полетной документации», — отметил собеседник.

Комиссия МАК прибыла в Хабаровск 12 апреля. В первый день специалисты работали на месте происшествия, изучали расположение разрушенных частей Ми-8.

Вертолет авиакомпании «Восток» разбился 11 апреля. Все шесть человек, которые находились на борту, погибли. Возбуждено уголовное дело. Рассматриваются три основные версии крушения: погодные условия, техническая неисправность воздушного судна или ошибка пилотирования.

12 апреля прошло опознание тел. Личности троих погибших установят с помощью генетической экспертизы.

В субботу, 14 апреля, в Хабаровске пройдут первые похороны вертолетчиков.

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