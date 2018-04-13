Обломки разбившегося в Хабаровске Ми-8 отправят на исследование

Представитель комиссии по расследованию МАК сообщил, что бортовые самописцы в тот же день отправят в Москву.
«На следующей неделе планируем приступить к изучению полетной документации», — отметил собеседник.
Комиссия МАК прибыла в Хабаровск 12 апреля. В первый день специалисты работали на месте происшествия, изучали расположение разрушенных частей Ми-8.
Вертолет авиакомпании «Восток» разбился 11 апреля. Все шесть человек, которые находились на борту, погибли. Возбуждено уголовное дело. Рассматриваются три основные версии крушения: погодные условия, техническая неисправность воздушного судна или ошибка пилотирования.
12 апреля прошло опознание тел. Личности троих погибших установят с помощью генетической экспертизы.
В субботу, 14 апреля, в Хабаровске пройдут первые похороны вертолетчиков.
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