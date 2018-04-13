Бомжа задержали за нападения на женщин в Хабаровске
В Хабаровске полиция задержала 38-летнего бездомного, подозреваемого в двух уличных грабежах.
В Хабаровске полиция задержала 38-летнего бездомного, подозреваемого в двух уличных грабежах.
Ранее к правоохранителям обратилась женщина, у которой в районе железнодорожного вокзала неизвестный вырвал из рук сотовый телефон стоимостью 20 тысяч рублей. Хабаровчанка хорошо рассмотрела грабителя и дала полиции его подробное описание.
Вскоре оперативники задержали подозреваемого. Во время допроса выяснилось, что он причастен к еще одному преступлению: за день до инцидента у вокзала фигурант избил молодую хабаровчанку в районе улицы Станционной и отобрал у нее сотовый телефон стоимостью порядка 15 тысяч рублей. Оба похищенных гаджета мужчина продал прохожим у Центрального рынка, а деньги пропил.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.