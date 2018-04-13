Власти села Датте защитились от пожаров тысячей рублей

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«Прокуроры проверили готовность к предстоящему пожароопасному сезону свыше 180 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров», — сообщается на сайте краевого надзорного ведомства в пятницу.

Прокурор Ульчского района Хабаровского края установил, что в 30 населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов, отсутствуют актуальные паспорта готовности к пожароопасному сезону, которые органы местного самоуправления должны ежегодно разрабатывать и утверждать. Глав муниципальных образований уведомили о недопустимости нарушения закона.

«Аналогичные нарушения выявили прокуроры Николаевска-на-Амуре и Вяземского района. В Нанайском районе органы местного самоуправления 14 муниципальных образований не приняли мер к разработке и утверждению в установленном порядке паспортов готовности», — отмечается в сообщении.

Прокуроры Хабаровского и Ванинского районов выявили недостаточное финансирование первичных мер по обеспечению пожарной безопасности в границах населенных пунктов. Например, в бюджете Даттинского сельского поселения на защиту населенного пункта в пожароопасный период предусмотрена одна тысяча рублей, а сельские поселения Улика-Национальное, Уська-Орочская, посёлок Монгохто затраты на выполнение противопожарных мероприятий не запланировали.

Бикинский городской прокурор объявил предостережения главам трех муниципальных образований, на территории которых в истекшем периоде 2018 года зафиксированы факты возгораний сухой растительности, которые потенциально создавали угрозу населённым пунктам.

В ходе проверки прокуроры выявили 48 нарушений законодательства в сфере охраны лесов и населенных пунктов от пожаров. С целью устранения нарушений внесено 20 представлений, 79 должностных лиц предостерегли о недопустимости нарушений закона.