Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Хлои Кардашян впервые стала мамой
В России появилась ипотека под 0%
Виктория Дайнеко экстремально похудела
«Приехали!»10 наивных вопросов о космосе
Море изменило цвет: реакция Сети на сближение ВВС РФ с ВМС США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
"Неприятная сенсация": СМИ про американский F-35
Достигнет противника за 10 км: СМИ о "Береге" РФ
Анжелика Варум опубликовала «дерзкий» снимок дочери в соцсети
Захарова, Барановская и Лядова посетили модный показ в Москве
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Мужчина пострадал от того, что съел самый острый в мире перец
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11Акции в память о погибших в Кемерово
06:47 (мск), источник: Восток Медиа

Власти села Датте защитились от пожаров тысячей рублей

Прокуратура приняла меры к устранению нарушений при подготовке населенных пунктов Хабаровского края к защите от лесных пожаров. Выяснилось, что в некоторых из них на борьбу с огнём выделили ничтожные суммы — а в других и вовсе не учли эту сферу в бюджетах.

Источник: Reuters

«Прокуроры проверили готовность к предстоящему пожароопасному сезону свыше 180 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров», — сообщается на сайте краевого надзорного ведомства в пятницу.

Прокурор Ульчского района Хабаровского края установил, что в 30 населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов, отсутствуют актуальные паспорта готовности к пожароопасному сезону, которые органы местного самоуправления должны ежегодно разрабатывать и утверждать. Глав муниципальных образований уведомили о недопустимости нарушения закона.

«Аналогичные нарушения выявили прокуроры Николаевска-на-Амуре и Вяземского района. В Нанайском районе органы местного самоуправления 14 муниципальных образований не приняли мер к разработке и утверждению в установленном порядке паспортов готовности», — отмечается в сообщении.

Прокуроры Хабаровского и Ванинского районов выявили недостаточное финансирование первичных мер по обеспечению пожарной безопасности в границах населенных пунктов. Например, в бюджете Даттинского сельского поселения на защиту населенного пункта в пожароопасный период предусмотрена одна тысяча рублей, а сельские поселения Улика-Национальное, Уська-Орочская, посёлок Монгохто затраты на выполнение противопожарных мероприятий не запланировали.

Бикинский городской прокурор объявил предостережения главам трех муниципальных образований, на территории которых в истекшем периоде 2018 года зафиксированы факты возгораний сухой растительности, которые потенциально создавали угрозу населённым пунктам.

В ходе проверки прокуроры выявили 48 нарушений законодательства в сфере охраны лесов и населенных пунктов от пожаров. С целью устранения нарушений внесено 20 представлений, 79 должностных лиц предостерегли о недопустимости нарушений закона.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 16 возгораний в лесах на площади 834 гектара. Практически все их потушили в день обнаружения. Всего, по прогнозам специалистов, в этом году произойдёт около 400 природных пожаров.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Ошибки повторяются из года в год: Тарасенко попросил уволиться главу района
«Эксперимент удался»: что нового показали на хабаровском фестивале Башмета
Трамп не принял окончательного решения по Сирии
Создатель «Новичка» прокомментировал доклад экспертов ОЗХО
Властям Татарстана не нравятся поправки в закон «Об образовании»
Информация о внебрачном ребенке Трампа просочилась в СМИ
СМИ: Россия может получить контроль над рынком продовольствия ЕС
Американцы поразились количеству водки в польском супермаркете
Опасные для Байкала водоросли захватили уже почти 60% побережья
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Хлои Кардашян впервые стала мамой Отец ребенка — баскетболист Тристан Томпсон.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь