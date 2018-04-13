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06:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Парня и девушку сбила Honda Fit в Новосибирске

Пострадавшие в ДТП молодые люди были госпитализированы.

ДТП, в котором пострадали два человека, произошло в Новосибирске вечером в четверг, 12 апреля, возле дома № 13 по улице Железнодорожная.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД города, 46-летний водитель за рулем автомобиля «Хонда Фит» ехал со стороны улицы Советская в сторону площади Трубникова и сбил пешеходов.

— Люди переходили проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП 19-летний парень с сотрясением головного мозга и травмой головы и 19-летняя девушка с множественными ушибами доставлены в больницу, — рассказывают в отделе пропаганды ГИБДД города.

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