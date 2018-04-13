Парня и девушку сбила Honda Fit в Новосибирске

ДТП, в котором пострадали два человека, произошло в Новосибирске вечером в четверг, 12 апреля, возле дома № 13 по улице Железнодорожная.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД города, 46-летний водитель за рулем автомобиля «Хонда Фит» ехал со стороны улицы Советская в сторону площади Трубникова и сбил пешеходов.