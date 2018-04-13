Парня и девушку сбила Honda Fit в Новосибирске
Пострадавшие в ДТП молодые люди были госпитализированы.
Пострадавшие в ДТП молодые люди были госпитализированы.
ДТП, в котором пострадали два человека, произошло в Новосибирске вечером в четверг, 12 апреля, возле дома № 13 по улице Железнодорожная.
Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД города, 46-летний водитель за рулем автомобиля «Хонда Фит» ехал со стороны улицы Советская в сторону площади Трубникова и сбил пешеходов.
— Люди переходили проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП 19-летний парень с сотрясением головного мозга и травмой головы и 19-летняя девушка с множественными ушибами доставлены в больницу, — рассказывают в отделе пропаганды ГИБДД города.
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