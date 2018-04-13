Хабаровский трамвай отрезал читинцу руку и обе ноги
Под вагон попал и знакомый изувеченного мужчины, однако его травмы оказались куда менее серьезными.
Под вагон попал и знакомый изувеченного мужчины, однако его травмы оказались куда менее серьезными.
В четверг вечером в Индустриальном районе Хабаровска двое пешеходов попали под трамвай. Один мужчина лишился обеих ног и левой руки, второй отделался
Инцидент произошел около 21:30 на улице Краснореченской, между остановками «Юности» и «Судоверфь». Трамвай РВЗ маршрута № 1 ехал в депо. По словам 26-летней вагоновожатой, она услышала
Судя по состоянию одежды, молодой человек остался практически цел
Судя по следам, под вагон пьяные товарищи упали сбоку — передняя колесная тележка чиста, кровь и обрывки одежды есть только на задней.
К месту происшествия подошел очевидец, который рассказал, что видел этих пешеходов: сильно шатаясь, мужчины шли по рельсам со стороны улицы Юности в южном направлении. Свидетель
Известно, что получивший тяжкие увечья мужчина приехал в Хабаровск из Читы. Его товарищ прибыл в краевой центр на заработки из села Единение Забайкальского края.
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