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06:44 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский трамвай отрезал читинцу руку и обе ноги

Под вагон попал и знакомый изувеченного мужчины, однако его травмы оказались куда менее серьезными.

Источник: Губерния онлайн

В четверг вечером в Индустриальном районе Хабаровска двое пешеходов попали под трамвай. Один мужчина лишился обеих ног и левой руки, второй отделался черепно-мозговой травмой, сообщает портал «Губерния».

Инцидент произошел около 21:30 на улице Краснореченской, между остановками «Юности» и «Судоверфь». Трамвай РВЗ маршрута № 1 ехал в депо. По словам 26-летней вагоновожатой, она услышала какой-то шум, а задняя часть вагона чуть качнулась. Остановившись, девушка вышла, предполагая, что у трамвая оторвался тормозной башмак. За вагоном она увидела лежащего на рельсах мужчину лет тридцати с отрезанными конечностями и юношу, который еле держался на ногах.

К приезду реанимационной бригады изувеченный мужчина потерял сознание, но врачам удалось привести его в чувство и довезти до больницы. Его 19-летний товарищ совершенно не помнил, что произошло. Пьяный юноша сначала говорил, что находился на вокзале, потом — что ехал в этом вагоне. В итоге он вспомнил, что вместе со знакомым шел по рельсам.

Судя по состоянию одежды, молодой человек остался практически цел каким-то чудом. Куски его разорванных джинсов позже нашли на тормозном башмаке. Молодой человек где-то потерял кроссовки — вероятно, это произошло еще до наезда.

Судя по следам, под вагон пьяные товарищи упали сбоку — передняя колесная тележка чиста, кровь и обрывки одежды есть только на задней.

К месту происшествия подошел очевидец, который рассказал, что видел этих пешеходов: сильно шатаясь, мужчины шли по рельсам со стороны улицы Юности в южном направлении. Свидетель откуда-то знал, что это приезжие, которые работали на стройплощадке недалеко от Первого микрорайона. Один из них уволился, и товарищи отметили это событие.

Известно, что получивший тяжкие увечья мужчина приехал в Хабаровск из Читы. Его товарищ прибыл в краевой центр на заработки из села Единение Забайкальского края.

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