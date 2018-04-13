В Красноярском крае за сутки зафиксировали 14 мошенничеств

14 уголовных дел за сутки возбуждено полицейскими Красноярского края по статье «Мошенничество», сообщили в региональном ведомстве. А всего за это время с жалобами на мошенничество обратились 19 человек.

В Минусинске женщина перевела лже-целителям 145 тысяч рублей. В Канске девушка, собралась купить куртку через магазин в социальной сети, перечислила продавцам более 14 тысяч рублей. В Боготольском районе мужчина внес на счет лже-представителя банка более 8 тысяч рублей за оплату кредитной страховки.