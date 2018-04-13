Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сына Табакова раскритиковали за фото со съемок фильма
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Хлои Кардашян впервые стала мамой
Путин выразил соболезнования Меркель
Захарова, Барановская и Лядова посетили модный показ в Москве
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления
Маккейн обвинил Трампа в "химатаке" в Сирии
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Западные СМИ представили гибель россиян при ударе США
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Анжелика Варум опубликовала «дерзкий» снимок дочери в соцсети
Захарова, Барановская и Лядова посетили модный показ в Москве
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11Акции в память о погибших в Кемерово
06:36 (мск), источник: Восток Медиа

Пожар уничтожил крышу многоквартирного дома в пригороде Хабаровска

Огонь, полыхавший на крыше многоквартирного дома в селе Ракитном Хабаровского района, тушили в течение полутора часов. Работы осложнял сильный ветер, однако жильцы и их квартиры не пострадали, а вот кровлю придётся менять, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

«Расселение никому не понадобится, поскольку ни одна квартира не пострадала. Сгорела только кровля, потолки не прогорели. Представители администрации района проверили каждую квартиру — потолки везде целые. Пострадали только некоторые балконы. Все жильцы живы и здоровы», — рассказала корреспонденту агентства заместитель главы Ракитненского сельского поселения Наталья Католик.

В сельском доме культуры оборудовали временны пункт размещения, жильцы четырёхэтажки отказались туда идти. Те, кто не захотел возвращаться в свои квартиры, в которых пахло гарью, разместились у друзей родственников. По словам заместителя главы поселения, уже в начале девяти часов вечера в доме включили электричество.

«Кровля абсолютно новая. Почему она загорелась, не знаю, потому что доступа на крышу не было. Наш работник первым ускакал туда, вытаскивал одиноких пенсионеров, кутал их в одеяла и вёл в магазин поблизости, а потом в тёплый автобус. Сейчас решается вопрос по восстановлению кровли с региональным оператором министерства ЖКХ. В течение трёх дней он должен решиться», — отметила Наталья Католик.

По данным краевого управления МЧС, пожар полностью потушили через полтора часа после сообщения о нём. Площадь, пройденная огнём, составила 300 квадратных метров. Специалисты Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю взяли необходимые материалы, чтобы исследовать их и установить причины возгорания.

По предварительным данным, причин пожара быть две: проведение капитального ремонта кровли с грубыми нарушениями техники безопасности и короткое замыкание. Заключение экспертов ОМВД и пожарного надзора подготовят примерно через 20 дней.

Агентство писало, что сообщение о возгорании в четырёхэтажном трёхподъездном жилом доме поступило на пульт пожарной охраны в 15:26. Когда на место приехало первое подразделение, огнём была охвачена кровля. Спасатели поняли, что своими силами не справятся и попросили о дополнительной помощи. Из квартир по лестничным маршам эвакуировали 25 человек.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Ошибки повторяются из года в год: Тарасенко попросил уволиться главу района
«Эксперимент удался»: что нового показали на хабаровском фестивале Башмета
Трамп не принял окончательного решения по Сирии
Создатель «Новичка» прокомментировал доклад экспертов ОЗХО
Властям Татарстана не нравятся поправки в закон «Об образовании»
Информация о внебрачном ребенке Трампа просочилась в СМИ
СМИ: Россия может получить контроль над рынком продовольствия ЕС
Американцы поразились количеству водки в польском супермаркете
Опасные для Байкала водоросли захватили уже почти 60% побережья
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране
В России появилась ипотека под 0%
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Хлои Кардашян впервые стала мамой Отец ребенка — баскетболист Тристан Томпсон.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь