Пожар уничтожил крышу многоквартирного дома в пригороде Хабаровска

Источник: Восток Медиа

«Расселение никому не понадобится, поскольку ни одна квартира не пострадала. Сгорела только кровля, потолки не прогорели. Представители администрации района проверили каждую квартиру — потолки везде целые. Пострадали только некоторые балконы. Все жильцы живы и здоровы», — рассказала корреспонденту агентства заместитель главы Ракитненского сельского поселения Наталья Католик.

В сельском доме культуры оборудовали временны пункт размещения, жильцы четырёхэтажки отказались туда идти. Те, кто не захотел возвращаться в свои квартиры, в которых пахло гарью, разместились у друзей родственников. По словам заместителя главы поселения, уже в начале девяти часов вечера в доме включили электричество.

«Кровля абсолютно новая. Почему она загорелась, не знаю, потому что доступа на крышу не было. Наш работник первым ускакал туда, вытаскивал одиноких пенсионеров, кутал их в одеяла и вёл в магазин поблизости, а потом в тёплый автобус. Сейчас решается вопрос по восстановлению кровли с региональным оператором министерства ЖКХ. В течение трёх дней он должен решиться», — отметила Наталья Католик.

По данным краевого управления МЧС, пожар полностью потушили через полтора часа после сообщения о нём. Площадь, пройденная огнём, составила 300 квадратных метров. Специалисты Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю взяли необходимые материалы, чтобы исследовать их и установить причины возгорания.

По предварительным данным, причин пожара быть две: проведение капитального ремонта кровли с грубыми нарушениями техники безопасности и короткое замыкание. Заключение экспертов ОМВД и пожарного надзора подготовят примерно через 20 дней.