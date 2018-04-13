В центре Омска провода под напряжением упали на машины

Крупная авария, которую очевидцы сравнили с сюжетом популярного фильма «Пункт назначения», произошла накануне вечером, 12 апреля, около 22:00.

На перекрестке улицы Думской и проспекта Маркса оборвались провода. Они были под напряжением и рухнули прямо на проезжую часть. По предварительным данным провода повредили пять машин. Омич, который был на месте аварии, рассказал, что ранее провода зацепили троллейбусы, а затем их окончательно порвал автомобиль УРАЛ, который буксировал сломанный автобус.

Фото с места событий опубликованы в паблике «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте», хотя непосредственные участники ЧП говорят, что в тот момент им было не до фото — все хотели спасти свои жизни.