В Уфе на стройке произошел несчастный случай, погиб мужчина

На плотника ОО «Строительно-монтажное управление № 9» упал 38-килограммовый лист фанеры. В результате происшествия мужчина скончался на месте.

Как сообщает республиканская Гострудинспекция, несчастный случай связан с производством. Причинами трагедии стали: нарушения технологического процесса, неудовлетворительная организация производства работ, нарушение трудовой дисциплины.

По итогам проверки виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 300 тысяч рублей.