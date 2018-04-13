В Уфе на стройке произошел несчастный случай, погиб мужчина
УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Трагический инцидент произошел в Уфе 20 февраля на территории строящегося жилого дома по улице Коммунистическая.
УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Трагический инцидент произошел в Уфе 20 февраля на территории строящегося жилого дома по улице Коммунистическая.
На плотника ОО «Строительно-монтажное управление № 9» упал 38-килограммовый лист фанеры. В результате происшествия мужчина скончался на месте.
Как сообщает республиканская Гострудинспекция, несчастный случай связан с производством. Причинами трагедии стали: нарушения технологического процесса, неудовлетворительная организация производства работ, нарушение трудовой дисциплины.
По итогам проверки виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 300 тысяч рублей.
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