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06:55 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на стройке произошел несчастный случай, погиб мужчина

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Трагический инцидент произошел в Уфе 20 февраля на территории строящегося жилого дома по улице Коммунистическая.

На плотника ОО «Строительно-монтажное управление № 9» упал 38-килограммовый лист фанеры. В результате происшествия мужчина скончался на месте.

Как сообщает республиканская Гострудинспекция, несчастный случай связан с производством. Причинами трагедии стали: нарушения технологического процесса, неудовлетворительная организация производства работ, нарушение трудовой дисциплины.

По итогам проверки виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 300 тысяч рублей.

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