За поджог автомобиля осудили мужчину в Иркутске

Наказание в виде лишение свободы сроком на два года условно с испытательным сроком в три года назначил Куйбышевский районный суд Иркутска мужчине, который признан виновным в поджоге чужого автомобиля. Как сообщает 12 апреля 2018 года пресс-служба суда, в сентябре 2017 года Кожевин А., испытывая личные неприязненные отношения к потерпевшим, поджег их автомобиль во дворе жилого дома на ул. Шевцова. Огонь полностью уничтожил машину, затем перекинулся на стену деревянного дома и забор.