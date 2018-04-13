За поджог автомобиля осудили мужчину в Иркутске
Наказание в виде лишение свободы сроком на два года условно с испытательным сроком в три года назначил Куйбышевский районный суд Иркутска мужчине,
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Наказание в виде лишение свободы сроком на два года условно с испытательным сроком в три года назначил Куйбышевский районный суд Иркутска мужчине,
Наказание в виде лишение свободы сроком на два года условно с испытательным сроком в три года назначил Куйбышевский районный суд Иркутска мужчине, который признан виновным в поджоге чужого автомобиля. Как сообщает 12 апреля 2018 года
Кожевин А. причинил потерпевшим материальный ущерб на общую сумму более 400 тыс. рублей. В ходе судебного следствия подсудимый полностью признал вину в совершенном преступлении.
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