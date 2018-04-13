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05:47 (мск), источник: Baikal-info.ru

За поджог автомобиля осудили мужчину в Иркутске

Наказание в виде лишение свободы сроком на два года условно с испытательным сроком в три года назначил Куйбышевский районный суд Иркутска мужчине,

Наказание в виде лишение свободы сроком на два года условно с испытательным сроком в три года назначил Куйбышевский районный суд Иркутска мужчине, который признан виновным в поджоге чужого автомобиля. Как сообщает 12 апреля 2018 года пресс-служба суда, в сентябре 2017 года Кожевин А., испытывая личные неприязненные отношения к потерпевшим, поджег их автомобиль во дворе жилого дома на ул. Шевцова. Огонь полностью уничтожил машину, затем перекинулся на стену деревянного дома и забор.

Кожевин А. причинил потерпевшим материальный ущерб на общую сумму более 400 тыс. рублей. В ходе судебного следствия подсудимый полностью признал вину в совершенном преступлении.

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