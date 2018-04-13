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05:46 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье выросло количество контрабандистов

В этом году популярно вывозить за границу лесоматериалы, валюту и биоресурсы.

На 42% выросло количество выявленных Уссурийской таможней административных правонарушений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Уссурийской таможни.

588 дел об административных правонарушениях возбудили уссурийские таможенники за 3 месяца 2018 года. Количество таких дел увеличилось на 42,2% (175 дел) в сравнении с 1 кварталом 2017 года.

Основными предметами административных правонарушений стали лесоматериалы, алкоголь и табачные изделия, товары народного потребления и водные биологические ресурсы, а также валюта, орех, овощи, фрукты и другие.

352 дела (60%) возбуждено в отношении физических лиц, организации привлекались к административной ответственности 220 раз, в отношении должностных лиц возбуждено 17 дел. Самое распространенное правонарушение недекларирование товаров в установленной форме, ответственность, а которое предусмотрена ч.1 ст. 16.2 КоАП России.

Наибольшее количество административных правонарушений выявили сотрудники таможенных постов МАПП Пограничный (170), ДАПП Полтавка (148) и Пограничного таможенного поста (90).

Кроме того, за 3 месяца 2018 года уссурийские таможенники возбудили 44 уголовных дела. Предметами 39 преступлений явились стратегически важные ресурсы (лесоматериалы, рыба, корни женьшеня) в крупном размере, стоимость которых составила 59,8 млн. руб.

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