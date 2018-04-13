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07:12 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми директор сталелитейной компании скрыл от налогов более 2 млн рублей

Суд приговорил виновного к штрафу.

В Перми вынесли приговор бывшему директору сталелитейной компании. Суд признал его виновным в сокрытии от налогов крупной суммы.

«С апреля 2016 года по май 2017 года директор компании, достоверно зная об имеющейся недоимке по налогам, превышающей 2,2 млн рублей, организовал осуществление финансово-хозяйственных операций с контрагентами, минуя расчётные счета организации», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Мужчина направил распорядительные письма контрагентам, чтобы они перечисляли деньги третьим лицам, в обход счетов компании. Таким образом он искусственно создал ситуацию с отсутствием средств на расчётных счетах и невозможность осуществления налоговыми органами процедуры взыскания задолженности по налогам и сборам.

За этот период руководитель компании провёл по «левым» счетам больше 8,3 млн рублей.

Следователи допросили более 30 свидетелей, провели 8 обысков и 15 выемок предметов и документов, два сложных бухгалтерских исследования. Материалы уголовного дела составили 12 томов.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. С компании, которую он возглавлял, в доход государства взыскана недоимка по налогам в сумме 8 млн 184 тысяч 442 рубля. Приговор в силу пока не вступил.

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