В Перми директор сталелитейной компании скрыл от налогов более 2 млн рублей

В Перми вынесли приговор бывшему директору сталелитейной компании. Суд признал его виновным в сокрытии от налогов крупной суммы.

«С апреля 2016 года по май 2017 года директор компании, достоверно зная об имеющейся недоимке по налогам, превышающей 2,2 млн рублей, организовал осуществление финансово-хозяйственных операций с контрагентами, минуя расчётные счета организации», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Мужчина направил распорядительные письма контрагентам, чтобы они перечисляли деньги третьим лицам, в обход счетов компании. Таким образом он искусственно создал ситуацию с отсутствием средств на расчётных счетах и невозможность осуществления налоговыми органами процедуры взыскания задолженности по налогам и сборам.

За этот период руководитель компании провёл по «левым» счетам больше 8,3 млн рублей.

Следователи допросили более 30 свидетелей, провели 8 обысков и 15 выемок предметов и документов, два сложных бухгалтерских исследования. Материалы уголовного дела составили 12 томов.