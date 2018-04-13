В Перми директор сталелитейной компании скрыл от налогов более 2 млн рублей
Суд приговорил виновного к штрафу.
Суд приговорил виновного к штрафу.
В Перми вынесли приговор бывшему директору сталелитейной компании. Суд признал его виновным в сокрытии от налогов крупной суммы.
«С апреля 2016 года по май 2017 года директор компании, достоверно зная об имеющейся недоимке по налогам, превышающей 2,2 млн рублей, организовал осуществление
Мужчина направил распорядительные письма контрагентам, чтобы они перечисляли деньги третьим лицам, в обход счетов компании. Таким образом он искусственно создал ситуацию с отсутствием средств на расчётных счетах и невозможность осуществления налоговыми органами процедуры взыскания задолженности по налогам и сборам.
За этот период руководитель компании провёл по «левым» счетам больше 8,3 млн рублей.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. С компании, которую он возглавлял, в доход государства взыскана недоимка по налогам в сумме 8 млн 184 тысяч 442 рубля. Приговор в силу пока не вступил.
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