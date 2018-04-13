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07:18 (мск), источник: Nur.kz

Тело пропавшего дальнобойщика из Белоруссии найдено в Караганде

Пропавший 28 марта дальнобойщик из Белоруссии Игорь Кожуров найден в степи недалеко от Караганды, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Нашли его в поле голого. При каких обстоятельствах он умер и были ли на теле следы насильственной смерти мы еще не знаем. Сказали как сделают вскрытие, потом сообщат. Мы общались с сотрудниками полиции по видеосвязи через WhatsApp. Они описали его (Игоря Кожурова-прим. ред.) приметы. Все совпадает, единственное, тату не видели, сказали собаки немного обгрызли. У него на косточках пальцев руки была татуировка в виде года рождения», — рассказала сестра погибшего Елена Москалева.

По словам Москалевой, судя по видео, тело погибшего пролежало в степи более трех дней. Тело нашли возле какой-то фермы, в степи недалеко от города.

«Сначала муж смотрел, потом я уже. Я не знаю, почему-то, он был абсолютно голый. Нам сказали, что его нашли в километре от города. Сейчас тело забрали в морг. Теперь мы не знаем, как транспортировать тело в Белоруссию. Говорят это очень дорого», — добавила сестра погибшего.

Напомним, гражданин Белоруссии Игорь Кожуров пропал ночью 28 марта в Караганде прямо из фургона, в котором ночевал вместе со своим родственником. Мужчина встал ночью и ушел в неизвестном направлении босиком. Накануне пропажи, по словам сестры пропавшего, у Кожурова начались галлюцинации. Ему все время казалось, что он у себя на родине. Поисками пропавшего занимались правоохранительные органы и волонтеры.

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