Тело пропавшего дальнобойщика из Белоруссии найдено в Караганде
Пропавший 28 марта дальнобойщик из Белоруссии Игорь Кожуров найден в степи недалеко от Караганды, передает корреспондент NUR.KZ.
Пропавший 28 марта дальнобойщик из Белоруссии Игорь Кожуров найден в степи недалеко от Караганды, передает корреспондент NUR.KZ.
«Нашли его в поле голого. При каких обстоятельствах он умер и были ли на теле следы насильственной смерти мы еще не знаем. Сказали как сделают вскрытие, потом сообщат. Мы общались с сотрудниками полиции по видеосвязи через WhatsApp. Они описали его (Игоря
По словам Москалевой, судя по видео, тело погибшего пролежало в степи более трех дней. Тело нашли возле
«Сначала муж смотрел, потом я уже. Я не знаю,
Напомним, гражданин Белоруссии Игорь Кожуров пропал ночью 28 марта в Караганде прямо из фургона, в котором ночевал вместе со своим родственником. Мужчина встал ночью и ушел в неизвестном направлении босиком. Накануне пропажи, по словам сестры пропавшего, у Кожурова начались галлюцинации. Ему все время казалось, что он у себя на родине. Поисками пропавшего занимались правоохранительные органы и волонтеры.
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