Тело пропавшего дальнобойщика из Белоруссии найдено в Караганде

Источник: Nur.kz

«Нашли его в поле голого. При каких обстоятельствах он умер и были ли на теле следы насильственной смерти мы еще не знаем. Сказали как сделают вскрытие, потом сообщат. Мы общались с сотрудниками полиции по видеосвязи через WhatsApp. Они описали его (Игоря Кожурова-прим. ред.) приметы. Все совпадает, единственное, тату не видели, сказали собаки немного обгрызли. У него на косточках пальцев руки была татуировка в виде года рождения», — рассказала сестра погибшего Елена Москалева.

По словам Москалевой, судя по видео, тело погибшего пролежало в степи более трех дней. Тело нашли возле какой-то фермы, в степи недалеко от города.

«Сначала муж смотрел, потом я уже. Я не знаю, почему-то, он был абсолютно голый. Нам сказали, что его нашли в километре от города. Сейчас тело забрали в морг. Теперь мы не знаем, как транспортировать тело в Белоруссию. Говорят это очень дорого», — добавила сестра погибшего.