Новосибирские полицейские задержали убийцу благодаря резонансу в СМИ

Новосибирские полицейские спустя почти месяц задержали убийцу. Правоохранители сообщают, что после публикации в СМИ информации о розыске им сообщили о том, где может находиться преступник.

Напомним, поздно вечером 17 марта от дома по улице Хилокской врачи «скорой помощи» увезли 50-летнего гражданина одной из республик ближнего зарубежья. У мужчины была колото-резаная рана, от которой он вскоре скончался.

Теперь известно, что преступление совершил 54-летний мужчина без определенного места жительства, ране судимый за аналогичное преступление, а также кражу и грабеж. Задержали его в Бердске.

— Мужчины познакомились в день совершения преступления и вместе распивали спиртное, между ними произошел внезапный конфликт, во время которого один несколько раз ударил другого ножницами, после чего скрылся, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по области.