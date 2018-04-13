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06:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирские полицейские задержали убийцу благодаря резонансу в СМИ

После сообщений о розыске правоохранителям сообщили о преступнике.

Новосибирские полицейские спустя почти месяц задержали убийцу. Правоохранители сообщают, что после публикации в СМИ информации о розыске им сообщили о том, где может находиться преступник.

Напомним, поздно вечером 17 марта от дома по улице Хилокской врачи «скорой помощи» увезли 50-летнего гражданина одной из республик ближнего зарубежья. У мужчины была колото-резаная рана, от которой он вскоре скончался.

Теперь известно, что преступление совершил 54-летний мужчина без определенного места жительства, ране судимый за аналогичное преступление, а также кражу и грабеж. Задержали его в Бердске.

— Мужчины познакомились в день совершения преступления и вместе распивали спиртное, между ними произошел внезапный конфликт, во время которого один несколько раз ударил другого ножницами, после чего скрылся, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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