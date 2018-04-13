Новосибирские полицейские задержали убийцу благодаря резонансу в СМИ
После сообщений о розыске правоохранителям сообщили о преступнике.
После сообщений о розыске правоохранителям сообщили о преступнике.
Новосибирские полицейские спустя почти месяц задержали убийцу. Правоохранители сообщают, что после публикации в СМИ информации о розыске им сообщили о том, где может находиться преступник.
Напомним, поздно вечером 17 марта от дома по улице Хилокской врачи «скорой помощи» увезли 50-летнего гражданина одной из республик ближнего зарубежья. У мужчины была
Теперь известно, что преступление совершил 54-летний мужчина без определенного места жительства, ране судимый за аналогичное преступление, а также кражу и грабеж. Задержали его в Бердске.
— Мужчины познакомились в день совершения преступления и вместе распивали спиртное, между ними произошел внезапный конфликт, во время которого один несколько раз ударил другого ножницами, после чего скрылся, — рассказывают в
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.