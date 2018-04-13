На Космическом проспекте в Омске насмерть сбили женщину
Около девяти часов вечера в четверг, 12 апреля, в районе дома 26 б/1 на Космическом проспекте произошла смертельная авария.
Около девяти часов вечера в четверг, 12 апреля, в районе дома 26 б/1 на Космическом проспекте произошла смертельная авария.
Несмотря на многочисленные сообщения в соцсетях о гибели подростка, выяснилось, что погибла на самом деле взрослая женщина.
Как рассказали «СуперОмску» в
Женщина скончалась до приезда врачей. Полиция по факту аварии проводит проверку.
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