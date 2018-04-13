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07:24 (мск), источник: СуперОмск

На Космическом проспекте в Омске насмерть сбили женщину

Около девяти часов вечера в четверг, 12 апреля, в районе дома 26 б/1 на Космическом проспекте произошла смертельная авария.

Несмотря на многочисленные сообщения в соцсетях о гибели подростка, выяснилось, что погибла на самом деле взрослая женщина.

Как рассказали «СуперОмску» в пресс-службе Госавтоинспекции, 36-летняя женщина стала переходить через дорогу на красный сигнал светофора. В этот момент ее сбил двигавшийся по Космическому проспекту автомобиль «Пежо 307». За рулем иномарки был 32-летний мужчина.

Женщина скончалась до приезда врачей. Полиция по факту аварии проводит проверку.

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