На Космическом проспекте в Омске насмерть сбили женщину

Несмотря на многочисленные сообщения в соцсетях о гибели подростка, выяснилось, что погибла на самом деле взрослая женщина.

Как рассказали «СуперОмску» в пресс-службе Госавтоинспекции, 36-летняя женщина стала переходить через дорогу на красный сигнал светофора. В этот момент ее сбил двигавшийся по Космическому проспекту автомобиль «Пежо 307». За рулем иномарки был 32-летний мужчина.