Пропавший хабаровчанин найден мертвым недалеко от собственного магазина
Мужчину опознали родственники.
Мужчину опознали родственники.
Вчера во второй половине дня хабаровчанин Александр Аристархов, который исчез 8 апреля, был обнаружен мертвым. Тело нашли полицейские. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала координатор волонтерского отряда Олеся Кутепова.
«В ходе поисков мы узнали, что пропавший с супругой держали небольшой магазин. По словам правоохранителей, тело горожанина обнаружили неподалеку от его торговой точки. Сегодня утром Александра опознали родственники. Была ли смерть насильственной, будет известно после вскрытия», — рассказала Олеся Кутепова.
Напомним, житель Хабаровска Александр Аристархов без вести пропал в минувшее воскресенье. Мужчину разыскивали родственники, полицейские и волонтеры. В последний раз живым его видели на улице Постышева.
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