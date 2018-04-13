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07:03 (мск), источник: Губерния онлайн

Пропавший хабаровчанин найден мертвым недалеко от собственного магазина

Мужчину опознали родственники.

Вчера во второй половине дня хабаровчанин Александр Аристархов, который исчез 8 апреля, был обнаружен мертвым. Тело нашли полицейские. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала координатор волонтерского отряда Олеся Кутепова.

«В ходе поисков мы узнали, что пропавший с супругой держали небольшой магазин. По словам правоохранителей, тело горожанина обнаружили неподалеку от его торговой точки. Сегодня утром Александра опознали родственники. Была ли смерть насильственной, будет известно после вскрытия», — рассказала Олеся Кутепова.

Напомним, житель Хабаровска Александр Аристархов без вести пропал в минувшее воскресенье. Мужчину разыскивали родственники, полицейские и волонтеры. В последний раз живым его видели на улице Постышева.

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