Пропавший хабаровчанин найден мертвым недалеко от собственного магазина

Вчера во второй половине дня хабаровчанин Александр Аристархов, который исчез 8 апреля, был обнаружен мертвым. Тело нашли полицейские. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала координатор волонтерского отряда Олеся Кутепова.

«В ходе поисков мы узнали, что пропавший с супругой держали небольшой магазин. По словам правоохранителей, тело горожанина обнаружили неподалеку от его торговой точки. Сегодня утром Александра опознали родственники. Была ли смерть насильственной, будет известно после вскрытия», — рассказала Олеся Кутепова.