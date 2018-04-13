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07:43 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Трое детей пострадали в ДТП в Советском районе Новосибирска

Авария произошла на улице Русской, на месте аварии работала бригада «Скорой помощи», рассказали очевидцы.

Трое детей пострадали в ДТП в Советском районе Новосибирска, об этом сообщается в группе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла накануне вечером на улице Русской. Столкнулись два автомобиля — SsangYong и Toyota Corolla.

«SsangYong двигался по улице Русская со стороны улицы Тихой в сторону кольца Шлюз. Toyota Corolla выезжала со двора дома 21 по улице Русская и не пропустила SsangYong», — рассказали аваркомы.

В аварии пострадали три ребенка, на месте работала бригада «Скорой помощи». Характер травм, полученных детьми, не раскрывается.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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