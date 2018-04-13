Трое детей пострадали в ДТП в Советском районе Новосибирска
Авария произошла на улице Русской, на месте аварии работала бригада «Скорой помощи», рассказали очевидцы.
Авария произошла на улице Русской, на месте аварии работала бригада «Скорой помощи», рассказали очевидцы.
Трое детей пострадали в ДТП в Советском районе Новосибирска, об этом сообщается в группе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
Авария произошла накануне вечером на улице Русской. Столкнулись два автомобиля — SsangYong и Toyota Corolla.
«SsangYong двигался по улице Русская со стороны улицы Тихой в сторону кольца Шлюз. Toyota Corolla выезжала со двора дома 21 по улице Русская и не пропустила SsangYong», — рассказали аваркомы.
В аварии пострадали три ребенка, на месте работала бригада «Скорой помощи». Характер травм, полученных детьми, не раскрывается.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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