Трое детей пострадали в ДТП в Советском районе Новосибирска, об этом сообщается в группе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла накануне вечером на улице Русской. Столкнулись два автомобиля — SsangYong и Toyota Corolla.

«SsangYong двигался по улице Русская со стороны улицы Тихой в сторону кольца Шлюз. Toyota Corolla выезжала со двора дома 21 по улице Русская и не пропустила SsangYong», — рассказали аваркомы.

В аварии пострадали три ребенка, на месте работала бригада «Скорой помощи». Характер травм, полученных детьми, не раскрывается.