Челябинка на иномарке спровоцировала тройное ДТП

Как сообщили в областном ГИБДД, в Озерске на улице Челябинской 27-летняя девушка на Volkswagen Golf при выезде со второстепенной дороги не «уступила» автомобилю Lifan, под управлением 53-летней женщины, допустив с ним касательное столкновение. После этого китайская иномарка выехала на встречную полосу, где произошло столкновение со встречной ГАЗелью.