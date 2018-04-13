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07:45 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинка на иномарке спровоцировала тройное ДТП

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля, ФедералПресс. В Челябинской области девушка спровоцировала тройное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в областном ГИБДД, в Озерске на улице Челябинской 27-летняя девушка на Volkswagen Golf при выезде со второстепенной дороги не «уступила» автомобилю Lifan, под управлением 53-летней женщины, допустив с ним касательное столкновение. После этого китайская иномарка выехала на встречную полосу, где произошло столкновение со встречной ГАЗелью.

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