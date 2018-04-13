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07:09 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровской тигрице предстоит перенести ещё одну операцию

Полиция ищет браконьеров, подстреливших редкого зверя.

Тигрица, которую 7 марта этого года тяжело ранили неизвестные браконьеры в Матайском заказнике района имени Лазо, перенесла третью по счёту операцию.

Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в пресс-службе Амурского филиала WWF России. Агентство ранее сообщало, что в реабилитационном центре в приморском селе Алексеевка ветеринары уже провели два сложных оперативных вмешательства. На этот раз семь врачей с участием специалистов департамента охотнадзора, WWF России и центра «Амурский тигр» несколько часов подряд скрепляли перебитую кость задней лапы в месте ранения титановыми пластинами.

— К великому сожалению, делаем очередной этап операции раненой браконьерами тигрице и понимаем, что шансов вернуться в природу нет, да, честно говоря, и перенести такую операцию не просто. Больно и горько смотреть на искалеченного зверя, обреченного на пожизненную муку. Глядя на это, особо остро понимаешь, что браконьеры должны быть наказаны. Хочется сказать огромное спасибо ветеринарам, которые делают невозможное и борются за жизнь этого животного, — написал в мессенджере руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.
Кстати, Павел Фоменко принял участие в операции над тигрицей после того, как более-менее оправился после нападения на него тигра в этом же реабилитационном центре. Нештатная ситуация произошла 13 марта при проведении вакцинации хищников. Один из них повредил Павлу Фоменко челюсть так, что её пришлось скреплять титановыми пластинами. Хотя ему ещё очень сложно говорить, он уже активно включился в работу по сохранению краснокнижных животных.

Третья по счёту операция хабаровской тигрице, в которой участвовал руководитель Амурского филиала WWF России, прошла успешно. Однако специалисты пока не дают прогнозов выздоровления зверя.

— Операцию тигрица перенесла, сейчас она прошли в себя после наркоза, однако животное в очень тяжёлом состоянии, прогнозов мы не делаем, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор МРОО «Центр тигр», в котором спасают хабаровскую тигрицу, Виктор Кузьменко. — Сейчас проводим медикаментозное лечение. Будем наблюдать за её состоянием. Через неделю ей предстоит перенести ещё одну операцию. Чтобы не было иллюзий, хочу отметить, что шансов на выживание очень мало. Между тем, в Хабаровском крае против неизвестных лиц, подстреливших редкого хищника, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи № 258.1 «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ».

— В настоящее время проводятся трассологические экспертизы, — рассказала руководитель пресс-службы УМВД Хабаровского края Ирина Щёголева. — То есть, найденная на месте преступления гильза сравнивается со всеми образцами зарегистрированного в районе имени Лазо оружия.

Максимальная санкция уголовной статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы и крупный штраф. В марте 2017 года ИА «Хабаровский край сегодня» писало о том, что преподаватель одного из вузов Хабаровска за убийство тигрёнка в районе имени Лазо был приговорён судом к году исправительных работ, запрету охотиться в течение полугода и штрафу в 1,7 миллиона рублей.

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