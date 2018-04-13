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07:10 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Менингококковые риски растут весной в Хабаровском крае

В 2017 году был отмечен рост заболеваемости данной инфекцией.

Весной возрастает риск заразиться менингококковой инфекцией. В 2017 году в Хабаровском крае было выявлено 10 случаев, два из которых закончились летальным исходом. Причем, 6 случаев зарегистрировано именно в весеннее время. В связи с этим специалисты напоминают о профилактике.

Менингококк — это серьезное инфекционное заболевание, которое может проявиться как у детей, так и у взрослых. Бактерия, которая вызывает данную инфекцию, поражает оболочки мозга, вследствие чего развивается менингит.

 — Опасность в том, что болезнь легкой формы протекает в виде ОРВИ, поэтому определить, что послужило недомоганием — сложно. При этом больной заражает других людей, и, если у них иммунитет слабее, то возможно развитие тяжелой формы: высокая температура, сыпь в виде «звездочек». Кстати, риск заболеть имеют все те, кто был в контакте с инфицированным, — рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня» консультант отдела организации исполнения полномочий в сфере охраны здоровья управления здравоохранения администрации города Хабаровска Татьяна Захарова.

Заразиться менингококковой инфекцией можно даже от здоровых людей, которые являются хроническими носителями вируса.

 — Именно поэтому очень важно соблюдать известные всем правила: не держать во рту кончик ручки или карандаша, не обмениваться напитками и едой, не пользоваться чужими зубными щетками, не брать деньги в рот и в особенности не облизывать детскую соску перед тем, как дать ее ребенку. Ну и, конечно, одеваться нужно по сезону, — продолжает Татьяна Захарова. — Если заражение происходит, то специалисты определяют контактный круг и вакцинируют всех. Необходимая вакцина в крае имеется.

Вакцининируют только тех, кто имел контакт с зараженным. В 2017 году против менингококковой инфекции вакцинировано 430 человек, из них 74 ребенка.

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