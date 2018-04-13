Пропавшего без вести школьника нашли в Нижнеудинске
Он пошел к матери на работу, но по пути зашел в гости к бабушке.
Он пошел к матери на работу, но по пути зашел в гости к бабушке.
Пропавшего без вести 11-летнего школьника разыскивали в Нижнеудинске 12 апреля. За помощью в полицию обратилась его мать. Она рассказала, что сын ушел из дома еще днем 11 апреля, но так и не вернулся. А ведь именно к ней на работу из дома и пошел мальчишка, как рассказал отец.
— В ходе опроса возможных свидетелей и очевидцев, отработки круга знакомых и одноклассников, которые могли помочь в розыске школьника, сотрудники уголовного розыска обнаружили пропавшего, — сообщили в
Полицейские провели профилактическую беседу с ребенком и с родителями. После того, как станут понятны все причины произошедшего, будет решаться вопрос о том, ставить ли семью на учет или нет.
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