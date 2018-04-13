Пропавшего без вести школьника нашли в Нижнеудинске

Источник: Комсомольская правда

Пропавшего без вести 11-летнего школьника разыскивали в Нижнеудинске 12 апреля. За помощью в полицию обратилась его мать. Она рассказала, что сын ушел из дома еще днем 11 апреля, но так и не вернулся. А ведь именно к ней на работу из дома и пошел мальчишка, как рассказал отец.

— В ходе опроса возможных свидетелей и очевидцев, отработки круга знакомых и одноклассников, которые могли помочь в розыске школьника, сотрудники уголовного розыска обнаружили пропавшего, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — Мальчик находился какое-то время у своих знакомых, а впоследствии пришел к бабушке.