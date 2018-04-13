Нефть на Санаторной повергла в шок работников пляжа
Нефтепродуктами, разлив которых произошел 11 апреля в районе станции Санаторной во Владивостоке, до сих пор устлана вся прибрежная полоса популярного пляжа, сообщает корреспондент DEITA RU.
Нефтепродуктами, разлив которых произошел 11 апреля в районе станции Санаторной во Владивостоке, до сих пор устлана вся прибрежная полоса популярного пляжа, сообщает корреспондент DEITA RU.
Акватория бухты частично была очищена 12 апреля сотрудниками пляжа, но на берегу осталось огромное количество маслянистых пятен, по запаху очень сильно напоминающих мазут. Работник курортной зоны рассказал корреспонденту, что нефтяная пленка пришла в бухту со стороны поселка Тавричанка или даже с противоположного берега Амурского залива, где находится Славянка и Посьет. «Если бы сам разлив был у берегов, то нефть попала бы в наш бассейн и все это откачивали бы насосной станцией, но весь мазут притащило вместе со льдами,
Владимир Раков, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН, поделился своим мнением по поводу этой ситуации: «Я допускаю вариант, что эти нефтепродукты попали в Амурский залив через реки. Например, река Богатая впадает в залив на Океанской. В ней время от времени фиксируется небольшое количество мазута и других топливных отходов. Другая река, которая называется Песчанка в Угловом заливе, тоже могла вынести нефтяные отходы в акваторию Санаторной, потому что выше по ее течению располагаются склады и автобазы, откуда могла быть утечка. В целом, я считаю, что льды не могли идти дальше, чем от моста
Максим Низкодубов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.