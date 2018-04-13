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07:15 (мск), источник: ДЕЙТА

Нефть на Санаторной повергла в шок работников пляжа

Нефтепродуктами, разлив которых произошел 11 апреля в районе станции Санаторной во Владивостоке, до сих пор устлана вся прибрежная полоса популярного пляжа, сообщает корреспондент DEITA RU.

Источник: ДЕЙТА

Акватория бухты частично была очищена 12 апреля сотрудниками пляжа, но на берегу осталось огромное количество маслянистых пятен, по запаху очень сильно напоминающих мазут. Работник курортной зоны рассказал корреспонденту, что нефтяная пленка пришла в бухту со стороны поселка Тавричанка или даже с противоположного берега Амурского залива, где находится Славянка и Посьет. «Если бы сам разлив был у берегов, то нефть попала бы в наш бассейн и все это откачивали бы насосной станцией, но весь мазут притащило вместе со льдами, откуда-то издалека», — рассказал Сергей, сотрудник пляжа. По его словам, сейчас самое главное — убрать все загрязнения с берега до того, как начнется дождь, чтобы отходы не впитались в песок, иначе последствия будут гораздо тяжелее.

Владимир Раков, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН, поделился своим мнением по поводу этой ситуации: «Я допускаю вариант, что эти нефтепродукты попали в Амурский залив через реки. Например, река Богатая впадает в залив на Океанской. В ней время от времени фиксируется небольшое количество мазута и других топливных отходов. Другая река, которая называется Песчанка в Угловом заливе, тоже могла вынести нефтяные отходы в акваторию Санаторной, потому что выше по ее течению располагаются склады и автобазы, откуда могла быть утечка. В целом, я считаю, что льды не могли идти дальше, чем от моста Де-Фриз — Седанка. Может быть, и в его районе, произошел разлив. Необходимо провести детальный анализ, чтобы понять, откуда пришло загрязнение».

Максим Низкодубов.

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