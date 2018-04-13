Омич украл из двух авто трекер «Платон», радиостанцию, степлер и 100 рублей

Накануне, 11 апреля, 29-летний омич обокрал автомобиль Toyota Premio на улице Строителей. Чтобы вытащить ценные вещи, ему пришлось разбить окно машины. Однако добыча оказалась не такой уж и большой: в сумке, которой завладел преступник, лежали одежда, строительный степлер и сто рублей.

Увидев патрулирующий экипаж Росгвардии, мужчина бросил награбленное и попытался скрыться, но был задержан.

Позже омич сознался в еще одной краже. 22 марта он разбил стекло грузовика Volvo, припаркованного у дома на Королева, и вытащил оттуда трекер системы «Платон» и мобильную радиостанцию, рассказали в Росгвардии.