Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль в прямом эфире высказалась об отставке Терезы Мэй
Что будет, если «закончились права»
Ребенок родился через 4,5 года после гибели родителей
Турчинов об исторической ошибке Украины: "Многим не понравится"
Поклонники не узнали Валерия Леонтьева без его фирменных кудрей
«Приехали!»10 наивных вопросов о космосе
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления
Маккейн обвинил Трампа в "химатаке" в Сирии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
СМИ: В США назвали условие, как избежать войны с Россией
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Поклонники не узнали Валерия Леонтьева без его фирменных кудрей
Анжелика Варум опубликовала «дерзкий» снимок дочери в соцсети
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
112-летнего гражданина Японии признали самым пожилым мужчиной планеты
Что станет с ипотекой после введения санкций
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
07:51 (мск), источник: Om1.ru

Омич украл из двух авто трекер «Платон», радиостанцию, степлер и 100 рублей

Теперь его будут судить по двум статьям.

Накануне, 11 апреля, 29-летний омич обокрал автомобиль Toyota Premio на улице Строителей. Чтобы вытащить ценные вещи, ему пришлось разбить окно машины. Однако добыча оказалась не такой уж и большой: в сумке, которой завладел преступник, лежали одежда, строительный степлер и сто рублей.

Увидев патрулирующий экипаж Росгвардии, мужчина бросил награбленное и попытался скрыться, но был задержан.

Позже омич сознался в еще одной краже. 22 марта он разбил стекло грузовика Volvo, припаркованного у дома на Королева, и вытащил оттуда трекер системы «Платон» и мобильную радиостанцию, рассказали в Росгвардии.

Теперь в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела по части 1 и 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Осенью в историческом парке Омска откроется космическая выставка
МЧС предупреждает омичей о мошенниках, которые вымогают деньги, пользуясь трагедией в Кемерове
Трамп не принял окончательного решения по Сирии
Создатель «Новичка» прокомментировал доклад экспертов ОЗХО
Ученые: морское течение Гольфстрим сильно замедлилось
СМИ: Россия может получить контроль над рынком продовольствия ЕС
Властям Татарстана не нравятся поправки в закон «Об образовании»
Американцы поразились количеству водки в польском супермаркете
Источник сообщил о крушении вертолета в Балтийском море
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Хлои Кардашян впервые стала мамой Отец ребенка — баскетболист Тристан Томпсон.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь