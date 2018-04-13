Омич украл из двух авто трекер «Платон», радиостанцию, степлер и 100 рублей
Теперь его будут судить по двум статьям.
Теперь его будут судить по двум статьям.
Накануне, 11 апреля, 29-летний омич обокрал автомобиль Toyota Premio на улице Строителей. Чтобы вытащить ценные вещи, ему пришлось разбить окно машины. Однако добыча оказалась не такой уж и большой: в сумке, которой завладел преступник, лежали одежда, строительный степлер и сто рублей.
Увидев патрулирующий экипаж Росгвардии, мужчина бросил награбленное и попытался скрыться, но был задержан.
Позже омич сознался в еще одной краже. 22 марта он разбил стекло грузовика Volvo, припаркованного у дома на Королева, и вытащил оттуда трекер системы «Платон» и мобильную радиостанцию, рассказали в Росгвардии.
Теперь в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела по части 1 и 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.