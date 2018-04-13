Первоклассница попала под колеса авто в Алматы

Источник: Tengrinews

Инцидент произошел утром 13 апреля. По информации, появившейся в паблике kris_p_almaty, девочка шла по улице, где нет тротуара вдоль забора в школу. Неожиданно она была напугана выскочившей собакой, и выбежала на проезжую часть, где и произошел наезд.

«По данному факту полицейские приступили к расследованию обстоятельств ДТП. В рамках производства будут назначены соответствующие экспертизы, в том числе судебно-медицинская, с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных ребенком. По результатам комплекса мероприятий по делу будет принято окончательное решение и дана дорожно-транспортному происшествию квалификация», — сообщила Салтанат Азирбек.