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07:07 (мск), источник: Tengrinews

Первоклассница попала под колеса авто в Алматы

Первоклассницу сбила машина в микрорайоне Ожет по улице Ауэзова в Алматы. Эту информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Источник: Tengrinews

Инцидент произошел утром 13 апреля. По информации, появившейся в паблике kris_p_almaty, девочка шла по улице, где нет тротуара вдоль забора в школу. Неожиданно она была напугана выскочившей собакой, и выбежала на проезжую часть, где и произошел наезд.

«По данному факту полицейские приступили к расследованию обстоятельств ДТП. В рамках производства будут назначены соответствующие экспертизы, в том числе судебно-медицинская, с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных ребенком. По результатам комплекса мероприятий по делу будет принято окончательное решение и дана дорожно-транспортному происшествию квалификация», — сообщила Салтанат Азирбек.

По данным полиции, девочка, 2010 года рождения, сейчас находится в одном из детских медицинских учреждений.

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