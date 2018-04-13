Первоклассница попала под колеса авто в Алматы
Первоклассницу сбила машина в микрорайоне Ожет по улице Ауэзова в Алматы. Эту информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.
Первоклассницу сбила машина в микрорайоне Ожет по улице Ауэзова в Алматы. Эту информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.
Инцидент произошел утром 13 апреля. По информации, появившейся в паблике kris_p_almaty, девочка шла по улице, где нет тротуара вдоль забора в школу. Неожиданно она была напугана выскочившей собакой, и выбежала на проезжую часть, где и произошел наезд.
«По данному факту полицейские приступили к расследованию обстоятельств ДТП. В рамках производства будут назначены соответствующие экспертизы, в том числе
По данным полиции, девочка, 2010 года рождения, сейчас находится в одном из детских медицинских учреждений.
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