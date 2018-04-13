Тела двух детей нашли во время пожара в Таразе

Пожар произошел около 17:00 12 апреля 2018 года. Пожар локализован в 17:40 часов и ликвидирован в 17:55 часов силами ГУ «СПиАСР» ДЧС (23 сотрудника и 5 ед. техники) и ДСОГ (4 сотрудника и 1 ед. техники).