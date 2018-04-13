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07:26 (мск), источник: Tengrinews

Тела двух детей нашли во время пожара в Таразе

Двое детей скончались на месте во время пожара жилого дома в Таразе. Об этом сообщили в ДЧС Жамбылской области, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Пожар произошел около 17:00 12 апреля 2018 года. Пожар локализован в 17:40 часов и ликвидирован в 17:55 часов силами ГУ «СПиАСР» ДЧС (23 сотрудника и 5 ед. техники) и ДСОГ (4 сотрудника и 1 ед. техники).

«До прибытия противопожарной службы увезли тела детей 2013 и 2014 годов рождения, которые скончались на месте. Причина пожара устанавливается», — сообщили в ДЧС.

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