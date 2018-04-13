Тела двух детей нашли во время пожара в Таразе
Двое детей скончались на месте во время пожара жилого дома в Таразе. Об этом сообщили в ДЧС Жамбылской области, передает Tengrinews.kz.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Двое детей скончались на месте во время пожара жилого дома в Таразе. Об этом сообщили в ДЧС Жамбылской области, передает Tengrinews.kz.
Пожар произошел около 17:00 12 апреля 2018 года. Пожар локализован в 17:40 часов и ликвидирован в 17:55 часов силами ГУ «СПиАСР» ДЧС (23 сотрудника и 5 ед. техники) и ДСОГ (4 сотрудника и 1 ед. техники).
«До прибытия противопожарной службы увезли тела детей 2013 и 2014 годов рождения, которые скончались на месте. Причина пожара устанавливается», — сообщили в ДЧС.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.